Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба - 06.11.2023 Украина.ру
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Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба
Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба - 06.11.2023 Украина.ру
Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба
Украинцы массово готовятся к отключению электричества в период "самой ужасной зимы в истории", скупая в магазинах свечи. Об этом в интервью немецкому изданию Welt (сайт газеты заблокирован в РФ) заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2023-11-06T20:38
2023-11-06T20:39
новости
дмитрий кулеба
отопительный сезон
отключение электричества
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Кулеба вновь спрогнозировал российские удары по объектам энергетики Украины. Противовоздушная оборона, которую рассчитывает получить Киев, предназначена для защиты именно таких потенциальных целей ВС России, считает он. Спикеры Банковой уже неоднократно заявляли, что грядущей зимой российская беспилотная авиация "добьёт" объекты критической инфраструктуры. Всё это - нехитрые методы манипуляции, которые призваны сохранить, а лучше приумножить объёмы военной помощи Киеву от стран партнёров. Контрастирует словам главы МИДа Украины недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который анонсировал "невиданные удары" по Крыму. Черноморский флот, по его словам, вскоре понесёт большие потери.
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новости, дмитрий кулеба, отопительный сезон, отключение электричества, украина, вкс, вс рф, сво
Новости, Дмитрий Кулеба, отопительный сезон, отключение электричества, Украина, ВКС, ВС РФ, СВО

Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба

20:38 06.11.2023 (обновлено: 20:39 06.11.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Украинцы массово готовятся к отключению электричества в период "самой ужасной зимы в истории", скупая в магазинах свечи. Об этом в интервью немецкому изданию Welt (сайт газеты заблокирован в РФ) заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО", – сказал он.
Кулеба вновь спрогнозировал российские удары по объектам энергетики Украины. Противовоздушная оборона, которую рассчитывает получить Киев, предназначена для защиты именно таких потенциальных целей ВС России, считает он.
Спикеры Банковой уже неоднократно заявляли, что грядущей зимой российская беспилотная авиация "добьёт" объекты критической инфраструктуры. Всё это - нехитрые методы манипуляции, которые призваны сохранить, а лучше приумножить объёмы военной помощи Киеву от стран партнёров.
Контрастирует словам главы МИДа Украины недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который анонсировал "невиданные удары" по Крыму. Черноморский флот, по его словам, вскоре понесёт большие потери.
 
НовостиДмитрий Кулебаотопительный сезонотключение электричестваУкраинаВКСВС РФСВО
 
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