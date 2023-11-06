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Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба

Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба - 06.11.2023 Украина.ру

Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба

Украинцы массово готовятся к отключению электричества в период "самой ужасной зимы в истории", скупая в магазинах свечи. Об этом в интервью немецкому изданию Welt (сайт газеты заблокирован в РФ) заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

2023-11-06T20:38

2023-11-06T20:38

2023-11-06T20:39

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Кулеба вновь спрогнозировал российские удары по объектам энергетики Украины. Противовоздушная оборона, которую рассчитывает получить Киев, предназначена для защиты именно таких потенциальных целей ВС России, считает он. Спикеры Банковой уже неоднократно заявляли, что грядущей зимой российская беспилотная авиация "добьёт" объекты критической инфраструктуры. Всё это - нехитрые методы манипуляции, которые призваны сохранить, а лучше приумножить объёмы военной помощи Киеву от стран партнёров. Контрастирует словам главы МИДа Украины недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который анонсировал "невиданные удары" по Крыму. Черноморский флот, по его словам, вскоре понесёт большие потери.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, отопительный сезон, отключение электричества, украина, вкс, вс рф, сво