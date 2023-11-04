Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050764910.html
Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму - 04.11.2023 Украина.ру
Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
Российская армия вскоре столкнётся с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесёт большие потери. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
2023-11-04T01:52
2023-11-04T01:52
новости
украина
вс рф
всу
черноморский флот
крым
спецоперация
сво
чей крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102578/96/1025789659_0:0:1547:871_1920x0_80_0_0_b0f62ad5a4b399ba6e5adda364b508a7.jpg
Комментируя готовность Вооруженных сил Украины наносить ответные удары, Данилов сказал, что Украина не собирается сдаваться. В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдёт в Крым до конца весны 2023 года. До того, в апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией, власти которой неоднократно заявляли, что вопрос о статусе полуострова закрыт.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102578/96/1025789659_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_9e9fe8c74b567626795c2e52e56469e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вс рф, всу, черноморский флот, крым, спецоперация, сво, чей крым
Новости, Украина, ВС РФ, ВСУ, Черноморский флот, Крым, Спецоперация, СВО, Чей Крым

Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму

01:52 04.11.2023
 
© Факти ICTV / Перейти в фотобанксекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов
© Факти ICTV
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия вскоре столкнётся с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесёт большие потери. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Комментируя готовность Вооруженных сил Украины наносить ответные удары, Данилов сказал, что Украина не собирается сдаваться.
"Мы отвечаем врагу каждый день. Мы ежедневно наносим россиянам потери. И речь идёт не только о потерях, которые происходят непосредственно на линии столкновения на фронте. Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такое поражение, которой они там испытывают, россияне никогда в жизни не видели", — пригрозил Данилов.
В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдёт в Крым до конца весны 2023 года.
До того, в апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией, власти которой неоднократно заявляли, что вопрос о статусе полуострова закрыт.
 
НовостиУкраинаВС РФВСУЧерноморский флотКрымСпецоперацияСВОЧей Крым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:26Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA
02:49Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК
02:35Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:17В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
01:52Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
01:36Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
01:10На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
00:48За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
00:28Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
00:03Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
23:30Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
23:09Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
22:53"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ
22:11Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ
22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
21:47Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
21:31Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи
21:08Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
20:53Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:38Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния