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Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму

Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму - 04.11.2023 Украина.ру

Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму

Российская армия вскоре столкнётся с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесёт большие потери. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

2023-11-04T01:52

2023-11-04T01:52

2023-11-04T01:52

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Комментируя готовность Вооруженных сил Украины наносить ответные удары, Данилов сказал, что Украина не собирается сдаваться. В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдёт в Крым до конца весны 2023 года. До того, в апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией, власти которой неоднократно заявляли, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вс рф, всу, черноморский флот, крым, спецоперация, сво, чей крым