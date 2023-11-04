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Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму - 04.11.2023 Украина.ру
Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
Российская армия вскоре столкнётся с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесёт большие потери. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
2023-11-04T01:52
2023-11-04T01:52
2023-11-04T01:52
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Комментируя готовность Вооруженных сил Украины наносить ответные удары, Данилов сказал, что Украина не собирается сдаваться. В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдёт в Крым до конца весны 2023 года. До того, в апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией, власти которой неоднократно заявляли, что вопрос о статусе полуострова закрыт.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вс рф, всу, черноморский флот, крым, спецоперация, сво, чей крым
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Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
Российская армия вскоре столкнётся с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесёт большие потери. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Комментируя готовность Вооруженных сил Украины наносить ответные удары, Данилов сказал, что Украина не собирается сдаваться.
"Мы отвечаем врагу каждый день. Мы ежедневно наносим россиянам потери. И речь идёт не только о потерях, которые происходят непосредственно на линии столкновения на фронте. Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такое поражение, которой они там испытывают, россияне никогда в жизни не видели", — пригрозил Данилов.
В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдёт в Крым до конца весны 2023 года.
До того, в апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией, власти которой неоднократно заявляли, что вопрос о статусе полуострова закрыт.