Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме - 06.11.2023 Украина.ру
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Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме - 06.11.2023 Украина.ру
Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
На Буковине священник Украинской православной церкви Московского патриархата призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что эти территории не украинские. За эти слова Глубокский районный суд Черновицкой области признал клирика виновным в коллаборационизме
2023-11-06T20:12
2023-11-06T20:12
новости
украина
упц мп
запрет
коллаборационизм
преследования
буковина
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Поданным госреестра судебных решений, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы во время похорон военнослужащего украинской армии публично обратился к более 60-ти людям, присутствовавшим на погребении. На Украине расценили публичное выступление как коллаборационистскую деятельность.Отмечается, что сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился, но отправил письменное заявление в котором признал себя виновным. Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет. Ранее депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ, её прихожан и священнослужителей на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, упц мп, запрет, коллаборационизм, преследования, буковина
Новости, Украина, УПЦ МП, запрет, коллаборационизм, преследования, Буковина

Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме

20:12 06.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На Буковине священник Украинской православной церкви Московского патриархата призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что эти территории не украинские. За эти слова Глубокский районный суд Черновицкой области признал клирика виновным в коллаборационизме
Поданным госреестра судебных решений, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы во время похорон военнослужащего украинской армии публично обратился к более 60-ти людям, присутствовавшим на погребении.

"Донбасс и Крым – не наши (прим. ред. - украинские) земли, там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти. Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается", – заявил священник.

На Украине расценили публичное выступление как коллаборационистскую деятельность.
Отмечается, что сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился, но отправил письменное заявление в котором признал себя виновным.
Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет.
Ранее депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ, её прихожан и священнослужителей на Украине.
 
НовостиУкраинаУПЦ МПзапретколлаборационизмпреследованияБуковина
 
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