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Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме

Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме - 06.11.2023 Украина.ру

Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме

На Буковине священник Украинской православной церкви Московского патриархата призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что эти территории не украинские. За эти слова Глубокский районный суд Черновицкой области признал клирика виновным в коллаборационизме

2023-11-06T20:12

2023-11-06T20:12

2023-11-06T20:12

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Поданным госреестра судебных решений, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы во время похорон военнослужащего украинской армии публично обратился к более 60-ти людям, присутствовавшим на погребении. На Украине расценили публичное выступление как коллаборационистскую деятельность.Отмечается, что сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился, но отправил письменное заявление в котором признал себя виновным. Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет. Ранее депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ, её прихожан и священнослужителей на Украине.

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новости, украина, упц мп, запрет, коллаборационизм, преследования, буковина