https://ukraina.ru/20231106/1050801131.html
Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме - 06.11.2023 Украина.ру
Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
На Буковине священник Украинской православной церкви Московского патриархата призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что эти территории не украинские. За эти слова Глубокский районный суд Черновицкой области признал клирика виновным в коллаборационизме
2023-11-06T20:12
2023-11-06T20:12
2023-11-06T20:12
новости
украина
упц мп
запрет
коллаборационизм
преследования
буковина
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Поданным госреестра судебных решений, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы во время похорон военнослужащего украинской армии публично обратился к более 60-ти людям, присутствовавшим на погребении. На Украине расценили публичное выступление как коллаборационистскую деятельность.Отмечается, что сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился, но отправил письменное заявление в котором признал себя виновным. Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет. Ранее депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ, её прихожан и священнослужителей на Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц мп, запрет, коллаборационизм, преследования, буковина
Новости, Украина, УПЦ МП, запрет, коллаборационизм, преследования, Буковина
Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
На Буковине священник Украинской православной церкви Московского патриархата призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что эти территории не украинские. За эти слова Глубокский районный суд Черновицкой области признал клирика виновным в коллаборационизме
Поданным госреестра судебных решений, священник УПЦ МП 23 марта на кладбище села Черепковцы во время похорон военнослужащего украинской армии публично обратился к более 60-ти людям, присутствовавшим на погребении.
"Донбасс и Крым – не наши (прим. ред. - украинские) земли, там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти. Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается", – заявил священник.
На Украине расценили публичное выступление как коллаборационистскую деятельность.
Отмечается, что сам священнослужитель на рассмотрение дела не явился, но отправил письменное заявление в котором признал себя виновным.
Суд назначил священнику УПЦ МП наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями на 12 лет.
Ранее депутаты Европарламента потребовали
прекратить преследования УПЦ, её прихожан и священнослужителей на Украине.