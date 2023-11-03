https://ukraina.ru/20231103/1050758765.html
Депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ на Украине
Депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
Депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ на Украине
С призывом отреагировать на притеснения киевскими властями Украинской Православной Церкви обратились депутаты Европейского парламента из Нидерландов и Германии Марсель де Грааф и Иоахим Кус. Своё обращение они адресовали Еврокомиссии (ЕК), сообщил в соцсети Х Марсель де Грааф
2023-11-03T18:41
2023-11-03T18:41
2023-11-03T18:42
новости
упц
украина
запрет
законопроект
владимир зеленский
еврокомиссия
украина-ес
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Депутаты напомнили, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос о полном запрете УПЦ на территории Украины и "заставляет верующих и духовенство объединяться с другими конфессиями" и подчеркнули, что "УПЦ играла ключевую роль в духовной жизни украинского общества". Кроме этого, Марсель де Грааф и Иоахим Кус спросили у ЕК, согласна ли она с тем, что действия украинской власти в отношении УПЦ противоречат принципу верховенства права, а также положениям Лиссабонского договора, который заложил основы нынешнего устройства ЕС. Депутаты просят также уведомить их о реакции на обращение. Марсель де Грааф особо подчеркнул, что "Украина нарушает верховенство закона и права человека". Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) обратился к спикеру Верховной Рады Украины с просьбой не принимать закон о запрете Украинской православной церкви. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева заявлял, что запрет УПЦ на Украине – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Напомним, Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Принятый в первом чтении проект закона предлагает запрет религиозных организаций, аффилированных с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза, а после подтвердить решение суда.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, упц, украина, запрет, законопроект, владимир зеленский, еврокомиссия, украина-ес
Новости, УПЦ, Украина, запрет, законопроект, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Украина-ЕС
Депутаты Европарламента потребовали прекратить преследования УПЦ на Украине
18:41 03.11.2023 (обновлено: 18:42 03.11.2023)
С призывом отреагировать на притеснения киевскими властями Украинской Православной Церкви обратились депутаты Европейского парламента из Нидерландов и Германии Марсель де Грааф и Иоахим Кус. Своё обращение они адресовали Еврокомиссии (ЕК), сообщил в соцсети Х Марсель де Грааф
Депутаты напомнили, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос о полном запрете УПЦ на территории Украины и "заставляет верующих и духовенство объединяться с другими конфессиями" и подчеркнули, что "УПЦ играла ключевую роль в духовной жизни украинского общества".
Кроме этого, Марсель де Грааф и Иоахим Кус спросили у ЕК, согласна ли она с тем, что действия украинской власти в отношении УПЦ противоречат принципу верховенства права, а также положениям Лиссабонского договора, который заложил основы нынешнего устройства ЕС.
Депутаты просят также уведомить их о реакции на обращение. Марсель де Грааф особо подчеркнул, что "Украина нарушает верховенство закона и права человека".
Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) обратился к спикеру Верховной Рады Украины с просьбой не принимать закон о запрете Украинской православной церкви.
Позже зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева заявлял, что запрет УПЦ на Украине – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме.
Напомним, Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Принятый в первом чтении проект закона предлагает запрет религиозных организаций, аффилированных с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза, а после подтвердить решение суда.