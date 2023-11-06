Продление военного положения и мобилизации поддержали в Верховной Раде Украины
19:38 06.11.2023 (обновлено: 19:39 06.11.2023)
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Парламентский комитет поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в телеграм-канале
"Наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации ещё на 90 дней. Далее – голосование в парламенте", – сказано в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент закон о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Голосование за принятие закона скорее всего состоится 8 ноября, пишет "Страна.ua".
СМИ также сообщали, что Владимир Зеленский поручил Офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам, которые по всей видимости состоятся 31 марта 2024 года. Согласно Конституции страны, выборы президента проводить запрещено до окончания военного положения.