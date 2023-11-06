https://ukraina.ru/20231106/1050793246.html
Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию - 06.11.2023 Украина.ру
Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
Соответствующие поправки в законы президент внес на рассмотрение парламента, сообщает украинское издание "УНИАН"
2023-11-06T12:56
2023-11-06T12:56
2023-11-06T12:56
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Владимир Зеленский предлагает на три месяца продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине: с 16 ноября 2023 года на 90 дней.Для продления нужно одобрение парламента, голосование запланировано уже на эту неделю, вероятно на 8 ноября, сообщает издание.6 ноября украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в телеэфире заявил, что Владимир Зеленский поручил офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам. Ранее нардеп называл дату планируемого голосования – 31 марта 2024 года. По словам нардепа, принятое решение согласовано с западными партнёрами нынешнего руководства Украины.Если Рада утвердит предлагаемые поправки, то, согласно Конституции страны, выборы президента проводить запрещено до окончания военного положения. По этой же причине в октябре не было перевыборов в Верховную Раду.* внесён в российский список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231106/1050792342.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, выборы, президентские выборы, владимир зеленский, гончаренко
Новости, Новости Украины, выборы, президентские выборы, Владимир Зеленский, Гончаренко
Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
Соответствующие поправки в законы президент внес на рассмотрение парламента, сообщает украинское издание "УНИАН"
Владимир Зеленский предлагает на три месяца продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине: с 16 ноября 2023 года на 90 дней.
Для продления нужно одобрение парламента, голосование запланировано уже на эту неделю, вероятно на 8 ноября, сообщает издание.
6 ноября украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в телеэфире заявил, что Владимир Зеленский поручил офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам. Ранее нардеп называл дату планируемого голосования – 31 марта 2024 года. По словам нардепа, принятое решение согласовано с западными партнёрами нынешнего руководства Украины.
Если Рада утвердит предлагаемые поправки, то, согласно Конституции страны, выборы президента проводить запрещено до окончания военного положения. По этой же причине в октябре не было перевыборов в Верховную Раду.
* внесён в российский список экстремистов и террористов