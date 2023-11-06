https://ukraina.ru/20231106/1050800313.html
Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры
Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры - 06.11.2023 Украина.ру
Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры
Украинский конфликт следует заключить дипломатическим путём, потому как военного решения он не имеет. Сегодня необходимо прекратить боестолкновения и притупить к реализации мирных инициатив. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар
2023-11-06T19:13
2023-11-06T19:13
2023-11-06T19:13
новости
словакия
мид
заморозка
сво
спецоперация
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По словам Бланар, единственный выход – это заморозка конфликта на длительный период, что остановит кровопролитие. После этого сторонам необходимо искать решение за столом переговоров. Летом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". Стоит отметить, что на самой Украине еженедельно спикеры Банковой отвергают любые виды переговоров с Россией. Накануне, 4 ноября, президент Владимир Зеленский сообщал, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с РФ, а также повторил тезис, что сейчас "не будет такого". Ранее "Украина.ру" писала о формировании в Киеве так называемой "партии заморозки конфликта".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, мид, заморозка, сво, спецоперация
Новости, Словакия, МИД, заморозка, СВО, Спецоперация
Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры
Украинский конфликт следует заключить дипломатическим путём, потому как военного решения он не имеет. Сегодня необходимо прекратить боестолкновения и притупить к реализации мирных инициатив. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар
"Путь они (прим. ред. – мирные инициативы) будут от кого угодно – от президента Зеленского, от Бразилии или Китая. Обо всех необходимо вести дискуссию. Но не думаю, что продолжение конфликта военным способом способно принести какой-либо результат. Необходимо прервать сражения и начать реализацию мирных инициатив", – цитирует министра РИА Новости.
По словам Бланар, единственный выход – это заморозка конфликта на длительный период, что остановит кровопролитие. После этого сторонам необходимо искать решение за столом переговоров.
Летом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта".
Стоит отметить, что на самой Украине еженедельно спикеры Банковой отвергают любые виды переговоров с Россией. Накануне, 4 ноября, президент Владимир Зеленский сообщал, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с РФ, а также повторил тезис, что сейчас "не будет такого".
Ранее "Украина.ру" писала
о формировании в Киеве так называемой "партии заморозки конфликта".