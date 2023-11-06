https://ukraina.ru/20231106/1050800313.html

Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры

Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры - 06.11.2023 Украина.ру

Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры

Украинский конфликт следует заключить дипломатическим путём, потому как военного решения он не имеет. Сегодня необходимо прекратить боестолкновения и притупить к реализации мирных инициатив. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар

2023-11-06T19:13

2023-11-06T19:13

2023-11-06T19:13

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По словам Бланар, единственный выход – это заморозка конфликта на длительный период, что остановит кровопролитие. После этого сторонам необходимо искать решение за столом переговоров. Летом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта". Стоит отметить, что на самой Украине еженедельно спикеры Банковой отвергают любые виды переговоров с Россией. Накануне, 4 ноября, президент Владимир Зеленский сообщал, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с РФ, а также повторил тезис, что сейчас "не будет такого". Ранее "Украина.ру" писала о формировании в Киеве так называемой "партии заморозки конфликта".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, словакия, мид, заморозка, сво, спецоперация