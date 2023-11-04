https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html

Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта"

Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта" - 04.11.2023 Украина.ру

Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта"

Результаты контрнаступления Украины должны были стать критерием дальнейшей политики Запада в отношении российско-украинского конфликта

2023-11-04T14:33

2023-11-04T14:33

2023-11-04T15:54

украина

россия

сво

владимир зеленский

валерий залужный

алексей арестович

заморозка

эксклюзив

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Теперь, когда не произошло не только прорыва к Крыму, но даже нет намека на возможное взятие Токмака, западные СМИ снова вводят в дискурс тему заморозки, а на Украине найдены трансляторы этого дискурса.Три аргумента "партии мира"Успех украинского контрнаступления должен был решить важнейшую для группы Зеленского политическую задачу — показать как для собственного электората, так и для западных партнеров эффективность нынешних властей. Развал экономики, тотальная коррупция, деградация образования и здравоохранения, усталость населения от постоянных стрессов, связанных с военными действиями и непрекращающейся мобилизацией — крупный военный успех, причем не случайный (как в Харьковской области) и не связанный с изменениями в российской стратегии (как в Херсоне), а давно запланированный и анонсированный, списал бы все и удержал нынешние высокие рейтинги Зеленского, который за несколько месяцев до начала СВО был уже не избираемым. Но успех не случился, а Россия, хоть и точечно, начала свои наступательные действия.Соответственно, на Украине активизировались представители тех политических групп США, которые видят победу отнюдь не в "изгнании российских войск на границы 1991 года" и уж тем более не в фантастическом распаде РФ вследствие военного перенапряжения. Еще год назад в The Economist шла публичная дискуссия между представителями американских силовых ведомств. Условная "партия войны" доказывала необходимость взятия Крыма или хотя бы прорыва к его границам. Условная же "партия мира" объясняла, что достижение этих целей будет стоить слишком дорого и издержки окажутся больше, чем прибыль, тем более что к тому времени США, по мнению этой группы, получили от российско-украинского конфликта все, что нужно: политический контроль над Европой, лишение РФ европейских нефтегазовых и технологических рынков и проверку боеспособности российской армии в крупной войне. Дальнейшая же эскалация приведет Россию в объятия Китая, а это не стоит никакой Украины, тем более нескольких ее регионов.Среди украинских политиков такая позиция гегемона, естественно, тоже была отражена. Они выдвигали три основных аргумента:1. Военные действия идут на территории Украины, а не России, поэтому, чем бы в итоге война не завершилась, именно Украина будет максимально разрушена и понесет такие человеческие потери, которые в будущем могут сказаться на ее генофонде. А Крым и Донбасс с точки зрения конструирования гомогенной украинской нации все равно уже — отрезанный ломоть.2. Окончание войны по наличной линии фронта можно считать победой Украины, которая в таком случае сохранит свою государственность, выход к морю, лояльную часть населения и может попробовать вступить в ЕС и НАТО. Россия останется под санкциями, что будет тормозить ее развитие, а Украину, возможно, накачают деньгами и оружием для новой войны в будущем. То есть потеря части территорий при определенных раскладах может только усилить постмайданную власть.3. Продолжение войны не гарантирует выход Украины на границы 1991 года, все может сложиться и иначе. Во-первых, не исключен военный успех России, при котором Украина потеряет еще больше; во-вторых, война может зайти в многолетний позиционный тупик, при котором Украина будет продолжать терять людей и экономику; в-третьих, при слишком резких успехах Украины, никто не застрахован от ядерного удара и Третьей мировой войны.Генерал — "здравый смысл"Эти аргументы приводили вполголоса, поскольку боялись обвинений в госизмене со стороны подконтрольной Зеленскому СБУ, а с началом одобренного Вашингтоном плана "партии войны" — контрнаступления — о таких возможностях говорить и вовсе перестали.Но теперь все изменилось, а нелепые попытки представителя "партии войны" на Украине — секретаря СНБО Данилова — рассказывать, что воевать придется всем и все этому рады, а многих с передовой даже за уши не оттащишь, выглядят жалко и вряд ли могут кого-то вдохновить. Зато в западной прессе снова, как и до начала украинского контрнаступления, репрезентована позиция "партии мира".Журнал Time говорит о разногласиях между политическими властями (лицом которых является Зеленский) и армией (лицом которой является Залужный) — политики требуют идти на "мясные" штурмы, а военные их саботируют (приводится пример отказа от наступления на Горловку). Вместе с красочными описаниями коррупции и расхищения западной помощи, политическое руководство Украины очевидно представлено как неадекватное, а военные — как адекватные. Этот медиакейс полностью совпадает с последними социологическими исследованиями, которые украинские конторы провели на западные гранты — несмотря на все еще очень высокие рейтинги самого Зеленского, правительству и Верховной Раде народ не доверяет, а вот какой-нибудь выходец из военной среды, по мнению опрошенных, мог бы спасти страну.И тут появляется статья Залужного во все том же The Economist, где генерал заявляет, что контрнаступление не добилось поставленных целей, у противоборствующих сторон — технологический паритет (с превосходством России по отдельным направлениям), а преодолеть тупик на фронте можно только при кратном увеличении Западом военных поставок и мобилизации большего числа солдат. Залужный прямо не говорит, что от планов возвращения территорий надо отказаться, он вроде бы наоборот призывает уйти в оборону, чтобы накопить силы для наступления, которое может состояться когда-то потом. Однако с учетом результатов саммита ЕС, на котором так и не смогли договориться о финансовой помощи Украине, а также с учетом позиции части республиканцев в Конгрессе США о нереалистичности заявленных Зеленским военных целей и принятого Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Израилю без упоминания Украины, слова Залужного перестают поддаваться двойной интерпретации.Если значительные военные успехи Украины больше не ожидаются, то стратегия должна быть изменена. При этом вариант ухода в оборону для изматывания России не выглядит оптимальной. Во-первых, потому, что условием успешного осуществления такой стратегии являются не просто непрерывные поставки западных вооружений, но и их увеличение, а это сейчас под вопросом. Во-вторых, даже если удастся сковать Россию на текущей линии соприкосновения, фактор разрушения Украины (а не России) никуда не девается. Так что единственным рабочим выходом остается заморозка по линии фронта.Оппозиция его величестваУчитывая все вышеизложенное, появление Алексея Арестовича* в роли оппозиционера и радетеля за права русскоязычных вряд ли можно считать случайным. "Тупик на фронте", "честные переговоры", "бессмысленные убийства не нужны ни российскому народу, ни украинскому", "Зеленский — это Гитлер: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен", "расчеловечивание русских — самая большая ошибка украинской пропаганды" — все эти тезисы, с которыми согласится любой сохранивший здравый рассудок житель Украины. И конечно это отличные предвыборные лозунги для заявившего о своих президентских амбициях Арестовича*, который покинул Украину якобы из-за преследований со стороны СБУ, то есть со стороны Зеленского, наличие которых зачем-то подтверждает Данилов из "партии войны".Похож ли описанный блок событий на политическую игру? Если Зеленский пойдет на заморозку, его политической карьере, скорее всего, придет конец. Это было бы не слишком большой проблемой само по себе, но без властных рычагов можно неожиданно ответить за коррупцию и даже за массовые репрессии против инакомыслящих. Если Зеленский на заморозку не пойдет, ему могут устроить выборы, на которых Залужный и Арестович*, в виде право-консерватора и лево-либерала, предложат один и тот же вариант временного окончания войны.На самом деле ничего еще не решено, и если Байден останется верен себе и на заморозку не пойдет, то придется еще год воевать в текущей конфигурации и ждать американских выборов. Кроме того, российское руководство, еще несколько месяцев назад заявлявшее о приемлемости такого развития событий, сегодня, по всей видимости, позицию поменяло и считает, что может иметь военный успех как минимум на Донбассе. Наверное, только отстранение Зеленского сегодня может быть воспринято российскими властями как реальное предложение перемирия. Так что до весны 2024 года, когда могут состояться президентские выборы на Украине, военные действия вряд ли прекратятся, а команда Зеленского будет делать все, чтобы война тянулась вечно.*Внесен Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма

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https://ukraina.ru/20231102/1050678220.html

https://ukraina.ru/20231101/1050677060.html

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украина, россия, сво, владимир зеленский, валерий залужный, алексей арестович, заморозка, эксклюзив