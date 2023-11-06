https://ukraina.ru/20231106/1050799908.html

Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы

Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы - 06.11.2023 Украина.ру

Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы

Украина просит польских перевозчиков прекратить блокаду границы вблизи пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Гребенне". Призыв к протестующим опубликовал в сети Х украинский посол в Польше Василий Зварыч

2023-11-06T18:47

2023-11-06T18:47

2023-11-06T18:47

новости

польша

украина

пересечение границы

кпп

протесты

перевозчики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050254509_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_68ce0ccbb825b95f1d97b673424dd762.jpg

Дипломат считает, что действия польских перевозчиков – это "болезненный удар в спину Украине" и подчёркивает, что блокирование границы – это угроза для всех, кто борется за солидарность с украинцами. Ранее "Украина.ру" сообщала, что польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной. Руководитель Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике поддерживает акцию и считает её логичной. Уточнялось, что протестующие пропускают только водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь. Напомним, забастовки проходят из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским коллегам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, жалуются на невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, просят создать отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", это уже второй после запрета на импорт украинского зерна сигнал о том, что экономически на европейском рынке Украина и Польша – ближайшие конкуренты. Протестовать польские перевозчики намерены до 3 января.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, пересечение границы, кпп, протесты, перевозчики