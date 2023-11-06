Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы - 06.11.2023 Украина.ру
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Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы
Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы - 06.11.2023 Украина.ру
Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы
Украина просит польских перевозчиков прекратить блокаду границы вблизи пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Гребенне". Призыв к протестующим опубликовал в сети Х украинский посол в Польше Василий Зварыч
2023-11-06T18:47
2023-11-06T18:47
новости
польша
украина
пересечение границы
кпп
протесты
перевозчики
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Дипломат считает, что действия польских перевозчиков – это "болезненный удар в спину Украине" и подчёркивает, что блокирование границы – это угроза для всех, кто борется за солидарность с украинцами. Ранее "Украина.ру" сообщала, что польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной. Руководитель Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике поддерживает акцию и считает её логичной. Уточнялось, что протестующие пропускают только водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь. Напомним, забастовки проходят из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским коллегам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, жалуются на невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, просят создать отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", это уже второй после запрета на импорт украинского зерна сигнал о том, что экономически на европейском рынке Украина и Польша – ближайшие конкуренты. Протестовать польские перевозчики намерены до 3 января.
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, пересечение границы, кпп, протесты, перевозчики
Новости, Польша, Украина, пересечение границы, КПП, протесты, перевозчики

Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы

18:47 06.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
- РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
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Украина просит польских перевозчиков прекратить блокаду границы вблизи пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Гребенне". Призыв к протестующим опубликовал в сети Х украинский посол в Польше Василий Зварыч
Дипломат считает, что действия польских перевозчиков – это "болезненный удар в спину Украине" и подчёркивает, что блокирование границы – это угроза для всех, кто борется за солидарность с украинцами.

"Призываем прекратить блокаду границы", – написал посол.

Ранее "Украина.ру" сообщала, что польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной. Руководитель Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике поддерживает акцию и считает её логичной. Уточнялось, что протестующие пропускают только водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь.
Напомним, забастовки проходят из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским коллегам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, жалуются на невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, просят создать отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", это уже второй после запрета на импорт украинского зерна сигнал о том, что экономически на европейском рынке Украина и Польша – ближайшие конкуренты.
Протестовать польские перевозчики намерены до 3 января.
 
НовостиПольшаУкраинапересечение границыКППпротестыперевозчики
 
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