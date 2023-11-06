Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной - 06.11.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной
Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной - 06.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной
Руководитель Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике поддерживает акцию и считает её логичной, сообщает польский сайт RMF FM
2023-11-06T17:45
2023-11-06T17:46
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польша
граница
перевозчики
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Три пограничных поста – в Гребенне, Дорохуске и Корчовой – перевозчики Польши заблокировали 6 ноября около полудня.Протестующие пропускают только водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь.Отмечается, что протест объявлен до 3 января. На каждом пограничном переходе выставлено от 20 до 50 грузовиков.Президент Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацея Вронский пояснил, что страна с начала СВО "полностью уступила этот рынок Украине", которая в тот момент увеличила количество перевозок в несколько раз.По его мнению, перевозчики с самого начала вооруженного конфликта на Украине обратились к властям Польши за поддержкой. Если бы их тогда услышали и были предприняты какие-либо качественные действия, то "отчаявшиеся предприниматели не перекрывали бы украинские границы".
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новости, новости украины, польша, граница, перевозчики
Новости, Новости Украины, Польша, граница, перевозчики

Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной

17:45 06.11.2023 (обновлено: 17:46 06.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
- РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
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Руководитель Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике поддерживает акцию и считает её логичной, сообщает польский сайт RMF FM
Три пограничных поста – в Гребенне, Дорохуске и Корчовой – перевозчики Польши заблокировали 6 ноября около полудня.

"Протестующие хотят, среди прочего, ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, существовавшего до СВО на Украине", – сообщает издание.

Протестующие пропускают только водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь.
Отмечается, что протест объявлен до 3 января. На каждом пограничном переходе выставлено от 20 до 50 грузовиков.
Президент Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацея Вронский пояснил, что страна с начала СВО "полностью уступила этот рынок Украине", которая в тот момент увеличила количество перевозок в несколько раз.

"Конечно, украинский рынок никогда не был значимым для всей нашей отрасли. Но зато давал работу перевозчикам Люблинского и Подкарпатского воеводств, специализировавшимся на перевозках на Восток. Сегодня они становятся банкротами. Тем более, что из-за рецессии на всем рынке они больше нигде не найдут работу. Я полностью понимаю их эмоции, которые подтолкнули их к блокированию пограничных переходов. Конечно, я осознаю, что такая форма протеста может быть воспринята негативно в связи с продолжающимися военными действиями на Украине. Именно поэтому следовало ожидать поддержки со стороны правительства польских перевозчиков, потерявших источник дохода в результате СВО, – сказал Вронский.

По его мнению, перевозчики с самого начала вооруженного конфликта на Украине обратились к властям Польши за поддержкой. Если бы их тогда услышали и были предприняты какие-либо качественные действия, то "отчаявшиеся предприниматели не перекрывали бы украинские границы".
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границыБлокирование пунктов пропуска между Украиной и Польшей нанесёт ущерб двум странам. Об этом предупредил посол Незалежной Василий Зварыч и попросил воздержаться от закрытия границ, передаёт "Укринформ"
 
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