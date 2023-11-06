https://ukraina.ru/20231106/1050799174.html

Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной

Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной - 06.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики заблокировали три погранпоста с Украиной

Руководитель Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике поддерживает акцию и считает её логичной, сообщает польский сайт RMF FM

2023-11-06T17:45

2023-11-06T17:45

2023-11-06T17:46

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Три пограничных поста – в Гребенне, Дорохуске и Корчовой – перевозчики Польши заблокировали 6 ноября около полудня.Протестующие пропускают только водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь.Отмечается, что протест объявлен до 3 января. На каждом пограничном переходе выставлено от 20 до 50 грузовиков.Президент Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацея Вронский пояснил, что страна с начала СВО "полностью уступила этот рынок Украине", которая в тот момент увеличила количество перевозок в несколько раз.По его мнению, перевозчики с самого начала вооруженного конфликта на Украине обратились к властям Польши за поддержкой. Если бы их тогда услышали и были предприняты какие-либо качественные действия, то "отчаявшиеся предприниматели не перекрывали бы украинские границы".

https://ukraina.ru/20231031/1050662691.html

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новости, новости украины, польша, граница, перевозчики