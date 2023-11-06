Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля - 06.11.2023 Украина.ру
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Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля
Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля - 06.11.2023 Украина.ру
Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля
Борт белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" 6 ноября вывез из Израиля 117 граждан Белоруссии. О продаже билетов на специальный рейс из аэропорта Бен-Гурион информировало МИД Белоруссии.
2023-11-06T15:33
2023-11-06T15:33
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
авиация
авиасообщение
авиакомпания
белавиа
белоруссия
союзное государство
социальное государство
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Спецрейс "Белавиа" взлетел из аэропорта в 11:45 (Boeing 737-800). До этого посольство Белоруссии в Израиле предлагало гражданам постсоветской республики приобрести билеты на рейс "в связи с текущим чрезвычайным положением"."Гуманитарный рейс будет выполняться на коммерческой основе и предназначен только для граждан Республики Беларусь (регистрация осуществляется только по действительным белорусским проездным документам). В настоящее время представительство Белавиа в Тель-Авиве актуализирует сведения о белорусских гражданах в Израиле, желающих зарегистрироваться на рейс. Выполнение рейса, его точная дата и время будут подтверждены дополнительно посредством индивидуального контакта", - информировало посольство через свой аккаунт в соцсети.Пользователи пытались выяснить "нормальность" стоимости билета $600 на эвакуационный "гуманитарный" рейс. Чиновники предусмотрительно ограничили комментирование.Ранее на платной основе своих граждан из Израиля вывозила Украина. Билет на рейс в Румынию стоил около 400 евро и позиционировался льготным.Израиль 7 октября объявил войну палестинскому движению ХАМАС. Государства Евросоюза эвакуировали своих граждан из зон палестино-израильского конфликта бесплатно.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, авиация, авиасообщение, авиакомпания, белавиа, белоруссия, союзное государство, социальное государство, госуслуги, коммерция, гуманитарная помощь, бывший ссср, ближний восток, мид белоруссии, украина
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, авиация, авиасообщение, авиакомпания, Белавиа, Белоруссия, Союзное государство, социальное государство, госуслуги, коммерция, гуманитарная помощь, бывший СССР, Ближний Восток, МИД Белоруссии, Украина

Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля

15:33 06.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Жуковский"
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Борт белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" 6 ноября вывез из Израиля 117 граждан Белоруссии. О продаже билетов на специальный рейс из аэропорта Бен-Гурион информировало МИД Белоруссии.
Спецрейс "Белавиа" взлетел из аэропорта в 11:45 (Boeing 737-800). До этого посольство Белоруссии в Израиле предлагало гражданам постсоветской республики приобрести билеты на рейс "в связи с текущим чрезвычайным положением".
"Гуманитарный рейс будет выполняться на коммерческой основе и предназначен только для граждан Республики Беларусь (регистрация осуществляется только по действительным белорусским проездным документам). В настоящее время представительство Белавиа в Тель-Авиве актуализирует сведения о белорусских гражданах в Израиле, желающих зарегистрироваться на рейс. Выполнение рейса, его точная дата и время будут подтверждены дополнительно посредством индивидуального контакта", - информировало посольство через свой аккаунт в соцсети.
Пользователи пытались выяснить "нормальность" стоимости билета $600 на эвакуационный "гуманитарный" рейс. Чиновники предусмотрительно ограничили комментирование.
Ранее на платной основе своих граждан из Израиля вывозила Украина. Билет на рейс в Румынию стоил около 400 евро и позиционировался льготным.
Израиль 7 октября объявил войну палестинскому движению ХАМАС. Государства Евросоюза эвакуировали своих граждан из зон палестино-израильского конфликта бесплатно.
Зеленский флаг израиль украина
18 октября, 16:43
Украина продаст 1800 гражданам билеты на эвакуационный рейс из ИзраиляОколо 450 граждан Украины вывезены из Израиля в Румынию на платной основе, и оставшимся придётся заплатить. Об этом 18 октября в украинском телеэфире заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
 
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