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Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля

Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля - 06.11.2023 Украина.ру

Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля

Борт белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" 6 ноября вывез из Израиля 117 граждан Белоруссии. О продаже билетов на специальный рейс из аэропорта Бен-Гурион информировало МИД Белоруссии.

2023-11-06T15:33

2023-11-06T15:33

2023-11-06T15:33

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Спецрейс "Белавиа" взлетел из аэропорта в 11:45 (Boeing 737-800). До этого посольство Белоруссии в Израиле предлагало гражданам постсоветской республики приобрести билеты на рейс "в связи с текущим чрезвычайным положением"."Гуманитарный рейс будет выполняться на коммерческой основе и предназначен только для граждан Республики Беларусь (регистрация осуществляется только по действительным белорусским проездным документам). В настоящее время представительство Белавиа в Тель-Авиве актуализирует сведения о белорусских гражданах в Израиле, желающих зарегистрироваться на рейс. Выполнение рейса, его точная дата и время будут подтверждены дополнительно посредством индивидуального контакта", - информировало посольство через свой аккаунт в соцсети.Пользователи пытались выяснить "нормальность" стоимости билета $600 на эвакуационный "гуманитарный" рейс. Чиновники предусмотрительно ограничили комментирование.Ранее на платной основе своих граждан из Израиля вывозила Украина. Билет на рейс в Румынию стоил около 400 евро и позиционировался льготным.Израиль 7 октября объявил войну палестинскому движению ХАМАС. Государства Евросоюза эвакуировали своих граждан из зон палестино-израильского конфликта бесплатно.

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, авиация, авиасообщение, авиакомпания, белавиа, белоруссия, союзное государство, социальное государство, госуслуги, коммерция, гуманитарная помощь, бывший ссср, ближний восток, мид белоруссии, украина