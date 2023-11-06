Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске - 06.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске - 06.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске
В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там расположен только сахарный завод. Поэтому выстраивать эшелонированную оборону там очень проблематично. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-06T05:00
2023-11-06T05:00
новости
купянск
харьковская область
украина
россия
сво
оборона
артиллерия
коалиция
сау
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Под Купянском ВСУ не выстраивали глубокоэшелонированную оборона, потому что город отличается от Мариуполя с его "Азовсталью" и Авдеевки, где расположен огромный коксохимический завод, рассказал обозреватель.В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там только сахарный завод. Поэтому построить крупные фортификационные сооружения там очень проблематично, добавил он.У российской армии только сейчас стали поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". Но в контрбатарейной борьбе у России еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет дальнобойной артиллерии и бронетехники ВСУ удерживают оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, харьковская область, украина, россия, сво, оборона, артиллерия, коалиция, сау, авдеевка
Новости, Купянск, Харьковская область, Украина, Россия, СВО, Оборона, артиллерия, коалиция, САУ, Авдеевка

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске

05:00 06.11.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там расположен только сахарный завод. Поэтому выстраивать эшелонированную оборону там очень проблематично. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Под Купянском ВСУ не выстраивали глубокоэшелонированную оборона, потому что город отличается от Мариуполя с его "Азовсталью" и Авдеевки, где расположен огромный коксохимический завод, рассказал обозреватель.
В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там только сахарный завод. Поэтому построить крупные фортификационные сооружения там очень проблематично, добавил он.
"В Авдеевке строили оборону восемь лет, потому что действовали Минские соглашения. Под Купянском такое они сделать не успели. Скорее всего, они рассчитывали на природные условия – реки, овраги, леса", - отметил Алёхин.
У российской армии только сейчас стали поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". Но в контрбатарейной борьбе у России еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет дальнобойной артиллерии и бронетехники ВСУ удерживают оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
Вчера, 05:19
Евгений Ющук: Россия может уничтожить Украину политически, если пойдёт на заморозку конфликтаПолиттехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, для чего Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, в чем состоят разногласия Залужного и Зеленского, а аткже почему России выгоднее заморозить конфликт, нежели штурмовать Авдеевку
 
НовостиКупянскХарьковская областьУкраинаРоссияСВООборонаартиллериякоалицияСАУАвдеевка
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО
05:00Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске
04:30"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском
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