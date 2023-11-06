https://ukraina.ru/20231106/1050790759.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске - 06.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не успели выстроить мощный узел обороны в Купянске

В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там расположен только сахарный завод. Поэтому выстраивать эшелонированную оборону там очень проблематично. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-06T05:00

2023-11-06T05:00

2023-11-06T05:00

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Под Купянском ВСУ не выстраивали глубокоэшелонированную оборона, потому что город отличается от Мариуполя с его "Азовсталью" и Авдеевки, где расположен огромный коксохимический завод, рассказал обозреватель.В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там только сахарный завод. Поэтому построить крупные фортификационные сооружения там очень проблематично, добавил он.У российской армии только сейчас стали поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". Но в контрбатарейной борьбе у России еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет дальнобойной артиллерии и бронетехники ВСУ удерживают оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, купянск, харьковская область, украина, россия, сво, оборона, артиллерия, коалиция, сау, авдеевка