https://ukraina.ru/20231105/1050789266.html

Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен

Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен - 05.11.2023 Украина.ру

Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен

Соединенные Штаты будут содействовать созданию палестинского государства. Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента США

2023-11-05T19:11

2023-11-05T19:11

2023-11-05T19:13

новости

энтони блинкен

сша

палестина

переговоры

сектор газа

война

ближний восток

безопасность

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/50/1031705028_0:252:2992:1935_1920x0_80_0_0_d6db62534bb3c8ddae7bf13982949058.jpg.webp

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетил Рамаллу, где провел встречу с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. В ходе встречи Блинкен подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства.США будут содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства, заявили в американском дипведомстве.Госсекретарь США подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.Помимо этого, в ходе беседы с Аббасом представитель США указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Блинкен заявил, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.Ранее США заявили о выделении 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщили РИА Новости.

https://ukraina.ru/20231104/1050765559.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энтони блинкен, сша, палестина, переговоры, сектор газа, война, ближний восток, безопасность, израиль