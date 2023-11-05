https://ukraina.ru/20231105/1050789266.html
Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен
Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен - 05.11.2023 Украина.ру
Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен
Соединенные Штаты будут содействовать созданию палестинского государства. Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента США
2023-11-05T19:11
2023-11-05T19:11
2023-11-05T19:13
новости
энтони блинкен
сша
палестина
переговоры
сектор газа
война
ближний восток
безопасность
израиль
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетил Рамаллу, где провел встречу с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. В ходе встречи Блинкен подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства.США будут содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства, заявили в американском дипведомстве.Госсекретарь США подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.Помимо этого, в ходе беседы с Аббасом представитель США указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Блинкен заявил, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.Ранее США заявили о выделении 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщили РИА Новости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энтони блинкен, сша, палестина, переговоры, сектор газа, война, ближний восток, безопасность, израиль
Новости, Энтони Блинкен, США, Палестина, переговоры, сектор Газа, война, Ближний Восток, безопасность, Израиль
Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен
19:11 05.11.2023 (обновлено: 19:13 05.11.2023)
Соединенные Штаты будут содействовать созданию палестинского государства. Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетил Рамаллу, где провел встречу с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. В ходе встречи Блинкен подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства.
США будут содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства, заявили в американском дипведомстве.
Госсекретарь США подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.
Помимо этого, в ходе беседы с Аббасом представитель США указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа.
Блинкен заявил, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.
Ранее США заявили о выделении 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщили РИА Новости.