Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен - 05.11.2023 Украина.ру
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Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен
Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен - 05.11.2023 Украина.ру
Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен
Соединенные Штаты будут содействовать созданию палестинского государства. Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента США
2023-11-05T19:11
2023-11-05T19:13
новости
энтони блинкен
сша
палестина
переговоры
сектор газа
война
ближний восток
безопасность
израиль
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетил Рамаллу, где провел встречу с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. В ходе встречи Блинкен подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства.США будут содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства, заявили в американском дипведомстве.Госсекретарь США подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.Помимо этого, в ходе беседы с Аббасом представитель США указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Блинкен заявил, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.Ранее США заявили о выделении 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщили РИА Новости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, энтони блинкен, сша, палестина, переговоры, сектор газа, война, ближний восток, безопасность, израиль
Новости, Энтони Блинкен, США, Палестина, переговоры, сектор Газа, война, Ближний Восток, безопасность, Израиль

Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен

19:11 05.11.2023 (обновлено: 19:13 05.11.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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Соединенные Штаты будут содействовать созданию палестинского государства. Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетил Рамаллу, где провел встречу с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. В ходе встречи Блинкен подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства.
США будут содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства, заявили в американском дипведомстве.
Госсекретарь США подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.
Помимо этого, в ходе беседы с Аббасом представитель США указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа.
Блинкен заявил, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.
Ранее США заявили о выделении 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщили РИА Новости.
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Вчера, 03:26
Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFAАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в секторе Газа, где нашли убежище беженцы, погибли и получили ранения десятки человек. Об этом вечером 3 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA
 
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Заголовок открываемого материала
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