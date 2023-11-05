https://ukraina.ru/20231105/1050787603.html
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара - 05.11.2023 Украина.ру
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара
В результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка погибли девять человек. Они погибли при исполнении служебного и человеческого долга, "настоящие герои", заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда
2023-11-05T17:51
2023-11-05T17:51
2023-11-05T17:51
новости
россия
херсонская область
владимир сальдо
фонд
погибшие
всу
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Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки, подчеркнули в организации.Он уточнил, что в организации создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в посёлке Чаплина."Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.В Соцфонде рассказали, что погибший Алексей Моржаков был коренным жителем посёлка, работал с 2022 года. „Благодаря его трудолюбию сотни жителей Чаплинского района получили грамотные консультации и профессиональную помощь в оформлении положенных пенсий и социальных выплат“, подчеркнули в организации.Елена Кузьмина и Лариса Иванова прибыли в командировку из Санкт-Петербурга.Коллектив Соцфонда выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал о гибели одной мирной жительницы и ранении ещё двух человек. Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли здание Соцфонда и службы занятости — гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.
https://ukraina.ru/20231103/1050757355.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, фонд, погибшие, всу, атака
Новости, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, фонд, погибшие, ВСУ, атака
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара
В результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка погибли девять человек. Они погибли при исполнении служебного и человеческого долга, "настоящие герои", заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда
Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки, подчеркнули в организации.
"Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - сказал
Чирков.
Он уточнил, что в организации создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в посёлке Чаплина.
"Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.
В Соцфонде рассказали, что погибший Алексей Моржаков был коренным жителем посёлка, работал с 2022 года. „Благодаря его трудолюбию сотни жителей Чаплинского района получили грамотные консультации и профессиональную помощь в оформлении положенных пенсий и социальных выплат“, подчеркнули в организации.
Елена Кузьмина и Лариса Иванова прибыли в командировку из Санкт-Петербурга.
Коллектив Соцфонда выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал
о гибели одной мирной жительницы и ранении ещё двух человек. Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли здание Соцфонда и службы занятости — гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.