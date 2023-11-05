https://ukraina.ru/20231105/1050787603.html

"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара

"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара - 05.11.2023 Украина.ру

"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара

В результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка погибли девять человек. Они погибли при исполнении служебного и человеческого долга, "настоящие герои", заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда

2023-11-05T17:51

2023-11-05T17:51

2023-11-05T17:51

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Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки, подчеркнули в организации.Он уточнил, что в организации создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в посёлке Чаплина."Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.В Соцфонде рассказали, что погибший Алексей Моржаков был коренным жителем посёлка, работал с 2022 года. „Благодаря его трудолюбию сотни жителей Чаплинского района получили грамотные консультации и профессиональную помощь в оформлении положенных пенсий и социальных выплат“, подчеркнули в организации.Елена Кузьмина и Лариса Иванова прибыли в командировку из Санкт-Петербурга.Коллектив Соцфонда выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал о гибели одной мирной жительницы и ранении ещё двух человек. Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли здание Соцфонда и службы занятости — гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.

https://ukraina.ru/20231103/1050757355.html

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новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, фонд, погибшие, всу, атака