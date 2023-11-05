"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара - 05.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231105/1050787603.html
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара - 05.11.2023 Украина.ру
"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара
В результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка погибли девять человек. Они погибли при исполнении служебного и человеческого долга, "настоящие герои", заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда
2023-11-05T17:51
2023-11-05T17:51
новости
россия
херсонская область
владимир сальдо
фонд
погибшие
всу
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/05/1050787485_114:0:1127:570_1920x0_80_0_0_df1b51aaf129a03d3d7c74c5f006820c.jpg.webp
Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки, подчеркнули в организации.Он уточнил, что в организации создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в посёлке Чаплина."Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.В Соцфонде рассказали, что погибший Алексей Моржаков был коренным жителем посёлка, работал с 2022 года. „Благодаря его трудолюбию сотни жителей Чаплинского района получили грамотные консультации и профессиональную помощь в оформлении положенных пенсий и социальных выплат“, подчеркнули в организации.Елена Кузьмина и Лариса Иванова прибыли в командировку из Санкт-Петербурга.Коллектив Соцфонда выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал о гибели одной мирной жительницы и ранении ещё двух человек. Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли здание Соцфонда и службы занятости — гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.
https://ukraina.ru/20231103/1050757355.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/05/1050787485_241:0:1001:570_1920x0_80_0_0_04547f2178f3e0a872bca000e27443ad.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, фонд, погибшие, всу, атака
Новости, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, фонд, погибшие, ВСУ, атака

"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара

17:51 05.11.2023
 
© sfr.gov.ru
© sfr.gov.ru
Читать в
В результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка погибли девять человек. Они погибли при исполнении служебного и человеческого долга, "настоящие герои", заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда
Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки, подчеркнули в организации.
"Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - сказал Чирков.
Он уточнил, что в организации создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в посёлке Чаплина.
"Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.
В Соцфонде рассказали, что погибший Алексей Моржаков был коренным жителем посёлка, работал с 2022 года. „Благодаря его трудолюбию сотни жителей Чаплинского района получили грамотные консультации и профессиональную помощь в оформлении положенных пенсий и социальных выплат“, подчеркнули в организации.
Елена Кузьмина и Лариса Иванова прибыли в командировку из Санкт-Петербурга.
Коллектив Соцфонда выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал о гибели одной мирной жительницы и ранении ещё двух человек. Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли здание Соцфонда и службы занятости — гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.
обстрел Чаплинки
3 ноября, 18:16
Артобстрел ВСУ лишил жизни девятерых мирных жителей Херсонской областиВ результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины Херсонской области минимум девять человек погибли в посёлке городского типа Чаплинки. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka
 
НовостиРоссияХерсонская областьВладимир СальдофондпогибшиеВСУатака
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Вашингтон будет содействовать в создании палестинского государства - Блинкен
18:32Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции
18:23Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года
18:00Неприемлемые "азовцы"*, месть главному спецназовцу. Итоги 5 ноября на Украине
18:00Дмитрий Яворницкий: писарь с картины Репина
17:55Склад авиационных средств и техника. В Минобороны РФ рассказали о поверженных целях
17:51"Настоящие герои". Глава Соцфонда в Чаплинке о погибших в результате украинского ракетного удара
17:39Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"
17:31Владимир Ераносян: Залужный хитро уберёт Зеленского, чтобы ВСУ устроили для России много новых "Авдеевок"
16:55За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ
16:44"Доуправлялись!": Украина может лишиться остатков экспорта - Азаров
16:22По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ
16:16"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"
16:03Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - Евсеев
15:43"У них полно своих проблем": в Кремле заявили об усталости Европы и США от Украины
15:38Военный эксперт о том, зачем Залужный рассказал о безвозвратных потерях ВС РФ, но умолчал про потери ВСУ
15:18"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT
14:46"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима
14:26Песков рассказал о возможности контактов между лидерами России и США
14:07Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе
Лента новостейМолния