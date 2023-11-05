"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
Для окружения городов ВС РФ нужны дальнобойные средства поражения. Подразделениям нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить глубокие удары. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На юге Донбасса бои носят отвлекающий характер. Но если у ВС РФ получится глубоко зайти в районе Авдеевки, это даст возможность выйти в тыл другим группировкам ВСУ, рассказал эксперт.
Безусловно, при этом возрастает опасность отсечения группировки. Но есть и возможность легкого захода на территорию противника. При этом, за Авдеевкой у ВСУ нет мощных линий обороны вроде Славянска-Краматорска-Константиновки, добавил он.
"В любом случае мы должны эти города окружать, чтобы лишать снабжения. Мы уже наштурмовались. Надо уходить от примеров Мариуполя и Артемовска. Надо вынуждать противника сдаваться", - отметил Евсеев.
Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
16:03Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, как Россия научилась бороться с крылатыми ракетами и обезопасила Крым, а также о том, почему российской армии не помешает распутица