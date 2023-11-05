https://ukraina.ru/20231105/1050786440.html

"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"

"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов" - 05.11.2023 Украина.ру

"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"

Для окружения городов ВС РФ нужны дальнобойные средства поражения. Подразделениям нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить глубокие удары. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T16:16

2023-11-05T16:16

2023-11-05T16:16

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На юге Донбасса бои носят отвлекающий характер. Но если у ВС РФ получится глубоко зайти в районе Авдеевки, это даст возможность выйти в тыл другим группировкам ВСУ, рассказал эксперт.Безусловно, при этом возрастает опасность отсечения группировки. Но есть и возможность легкого захода на территорию противника. При этом, за Авдеевкой у ВСУ нет мощных линий обороны вроде Славянска-Краматорска-Константиновки, добавил он.Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050786314.html

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новости, авдеевка, мариуполь, штурм, артиллерия, удары, обстрелы, всу, вс рф, армия, города, окружение