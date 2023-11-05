"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов" - 05.11.2023 Украина.ру
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"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"
"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов" - 05.11.2023 Украина.ру
"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"
Для окружения городов ВС РФ нужны дальнобойные средства поражения. Подразделениям нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить глубокие удары. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T16:16
2023-11-05T16:16
новости
авдеевка
мариуполь
штурм
артиллерия
удары
обстрелы
всу
вс рф
армия
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На юге Донбасса бои носят отвлекающий характер. Но если у ВС РФ получится глубоко зайти в районе Авдеевки, это даст возможность выйти в тыл другим группировкам ВСУ, рассказал эксперт.Безусловно, при этом возрастает опасность отсечения группировки. Но есть и возможность легкого захода на территорию противника. При этом, за Авдеевкой у ВСУ нет мощных линий обороны вроде Славянска-Краматорска-Константиновки, добавил он.Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050786314.html
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Новости
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новости, авдеевка, мариуполь, штурм, артиллерия, удары, обстрелы, всу, вс рф, армия, города, окружение
Новости, Авдеевка, Мариуполь, штурм, артиллерия, удары, обстрелы, ВСУ, ВС РФ, армия, города, окружение

"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"

16:16 05.11.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP / Roman Chop
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Для окружения городов ВС РФ нужны дальнобойные средства поражения. Подразделениям нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить глубокие удары. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На юге Донбасса бои носят отвлекающий характер. Но если у ВС РФ получится глубоко зайти в районе Авдеевки, это даст возможность выйти в тыл другим группировкам ВСУ, рассказал эксперт.
Безусловно, при этом возрастает опасность отсечения группировки. Но есть и возможность легкого захода на территорию противника. При этом, за Авдеевкой у ВСУ нет мощных линий обороны вроде Славянска-Краматорска-Константиновки, добавил он.
"В любом случае мы должны эти города окружать, чтобы лишать снабжения. Мы уже наштурмовались. Надо уходить от примеров Мариуполя и Артемовска. Надо вынуждать противника сдаваться", - отметил Евсеев.
Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
16:03
Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, как Россия научилась бороться с крылатыми ракетами и обезопасила Крым, а также о том, почему российской армии не помешает распутица
 
НовостиАвдеевкаМариупольштурмартиллерияударыобстрелыВСУВС РФармиягородаокружение
 
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