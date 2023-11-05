https://ukraina.ru/20231105/1050785668.html

Военный эксперт о том, зачем Залужный рассказал о безвозвратных потерях ВС РФ, но умолчал про потери ВСУ

Военный эксперт о том, зачем Залужный рассказал о безвозвратных потерях ВС РФ, но умолчал про потери ВСУ - 05.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, зачем Залужный рассказал о безвозвратных потерях ВС РФ, но умолчал про потери ВСУ

Российским бойцам нужно брать опорные пункты и огневые позиции ВСУ только после полного уничтожения противника. Это требует больше времени и снарядов, но сохранит личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T15:38

2023-11-05T15:38

2023-11-05T15:38

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В интервью главкома ВСУ Валерия Залужного для The Economist он утверждает, что безвозвратные потери ВС РФ составили якобы 150 тысяч человек. При этом раньше Киев называл цифру вдвое больше, рассказал эксперт.Понятно, что эта цифра потерь завышена. При этом Залужный не сообщил, что безвозвратные потери ВСУ составили 600 тысяч человек. Даже если ВС РФ действительно потеряли 150 тысяч человек, то эти потери в 4 раза меньше, чем потери противника, добавил он.Очень приятно читать новости, в которых сообщается, что всё больше всушников сдаются в плен. Нужно сделать так, чтобы они постепенно сдавались целыми ротами. Это позволяет сберечь людей, которые являются главной ценностью России, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050782797.html

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2023

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