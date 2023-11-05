"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима
14:46 05.11.2023 (обновлено: 14:55 05.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Коксохимический завод в Авдеевке – один из главных элементов украинской обороны. Но даже его частичное минирование не сможет остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ рассчитывали, что с наступлением распутицы российские подразделения встанут и будут пережидать. Но в районе Авдеевки ВС РФ никого не ждут, они наступают и продвигаются, рассказал эксперт.
В Авдеевке ВС удалось обеспечить фланги в районе террикона. Бойцы смогли занять лесополосу, которая находится вблизи коксохима и российские позиции стали более устойчивыми. Поэтому клещи вокруг укрепрайона не ослабевают, добавил он.
"Коксохим – это один из элементов украинской обороны. Говорят, что противник его сейчас частично минирует, что мешает нам овладеть им. Я пока не понимаю, нужно ли его брать. Может быть, его можно просто обойти. Может быть, нам нужен более глубокий охват Авдеевки", - подчеркнул Евсеев.
В Авдеевке торопиться некуда. Там всего одна дорога с асфальтовым покрытием через Орловку, сейчас она простреливается. Эту задачу ВС РФ также успешно выполнят, резюмировал собеседник Украина.ру.
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