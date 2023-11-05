"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима - 05.11.2023 Украина.ру
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"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима
"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима - 05.11.2023 Украина.ру
"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима
Коксохимический завод в Авдеевке – один из главных элементов украинской обороны. Но даже его частичное минирование не сможет остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T14:46
2023-11-05T14:55
новости
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днр
завод
бои
минирование
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ВСУ рассчитывали, что с наступлением распутицы российские подразделения встанут и будут пережидать. Но в районе Авдеевки ВС РФ никого не ждут, они наступают и продвигаются, рассказал эксперт.В Авдеевке ВС удалось обеспечить фланги в районе террикона. Бойцы смогли занять лесополосу, которая находится вблизи коксохима и российские позиции стали более устойчивыми. Поэтому клещи вокруг укрепрайона не ослабевают, добавил он.В Авдеевке торопиться некуда. Там всего одна дорога с асфальтовым покрытием через Орловку, сейчас она простреливается. Эту задачу ВС РФ также успешно выполнят, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, днр, завод, бои, минирование, окружение, оборона, вс рф, всу, наступление
Новости, Авдеевка, ДНР, завод, бои, минирование, окружение, Оборона, ВС РФ, ВСУ, наступление

"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима

14:46 05.11.2023 (обновлено: 14:55 05.11.2023)
 
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Коксохимический завод в Авдеевке – один из главных элементов украинской обороны. Но даже его частичное минирование не сможет остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ рассчитывали, что с наступлением распутицы российские подразделения встанут и будут пережидать. Но в районе Авдеевки ВС РФ никого не ждут, они наступают и продвигаются, рассказал эксперт.
В Авдеевке ВС удалось обеспечить фланги в районе террикона. Бойцы смогли занять лесополосу, которая находится вблизи коксохима и российские позиции стали более устойчивыми. Поэтому клещи вокруг укрепрайона не ослабевают, добавил он.
"Коксохим – это один из элементов украинской обороны. Говорят, что противник его сейчас частично минирует, что мешает нам овладеть им. Я пока не понимаю, нужно ли его брать. Может быть, его можно просто обойти. Может быть, нам нужен более глубокий охват Авдеевки", - подчеркнул Евсеев.
В Авдеевке торопиться некуда. Там всего одна дорога с асфальтовым покрытием через Орловку, сейчас она простреливается. Эту задачу ВС РФ также успешно выполнят, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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