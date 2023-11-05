https://ukraina.ru/20231105/1050785377.html

"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима

"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима - 05.11.2023 Украина.ру

"В Авдеевке торопиться некуда": военный эксперт объяснил, каким способом ВС РФ выбьют ВСУ из коксохима

Коксохимический завод в Авдеевке – один из главных элементов украинской обороны. Но даже его частичное минирование не сможет остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T14:46

2023-11-05T14:46

2023-11-05T14:55

новости

авдеевка

днр

завод

бои

минирование

окружение

оборона

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dca6b23fe788d42056fb43b5dc8ec44.jpg

ВСУ рассчитывали, что с наступлением распутицы российские подразделения встанут и будут пережидать. Но в районе Авдеевки ВС РФ никого не ждут, они наступают и продвигаются, рассказал эксперт.В Авдеевке ВС удалось обеспечить фланги в районе террикона. Бойцы смогли занять лесополосу, которая находится вблизи коксохима и российские позиции стали более устойчивыми. Поэтому клещи вокруг укрепрайона не ослабевают, добавил он.В Авдеевке торопиться некуда. Там всего одна дорога с асфальтовым покрытием через Орловку, сейчас она простреливается. Эту задачу ВС РФ также успешно выполнят, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, завод, бои, минирование, окружение, оборона, вс рф, всу, наступление