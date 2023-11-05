https://ukraina.ru/20231105/1050782044.html

"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны

"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны - 05.11.2023 Украина.ру

"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны

Страна, которой правят клоуны и пародисты, находится в опасном положении. На Украине продолжаются боевые действия, потери огромны, экономика рушится, никто не знает, удастся ли пережить зиму. А власть озабочена тем, как бы обмануть еще раз избирателей Юго-Востока

2023-11-05T12:28

2023-11-05T12:28

2023-11-05T12:28

эксклюзив

украина

война

владимир зеленский

алексей арестович

кость бондаренко

олег соскин

брендон дубински

отец андрей ткачев

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Клоуны у власти — знамение не самых хороших времен. Протоиерей Андрей Ткачев напомнил известное высказывание о дьяволе как «обезьяне Бога», лишенном творческих интуиций: он не может творить, он может лишь копировать и обсмеивать.«Собственно, это клоун, комедиант. Поэтому то, что у нас сейчас актеры и комики становятся президентами, царями земли, это настолько симптоматично», — сказал священнослужитель на встрече с верующими (видеотчет опубликован в ютуб-канале Андрея Ткачева).Он отметил, что такой «дьявол» может быть безобидным, пока выступает на каких-то корпоративах, но может быть и опасен — «всех обманет, потому что все привыкли хохотать и смеяться».Если говорить об Украине и ее комике-президенте, то уже давно всем не до смеха. Война продолжается, растут потери, растут кладбища по всей стране. Пора бы одуматься. Но одного артиста в президентским кресле готовятся при необходимости заменить другим артистом.Вот уже о своих президентских амбициях заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*, даже обнародовал предвыборную программу. Кто-то уже даже начал обсуждать ее всерьез.Но Арестович вовсе не является альтернативой нынешнему президенту, это его проект, заявил в своем блоге депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, это человек, который прямо работает на Офис президента, и которому создают имидж оппозиционера — «оппозиционера, которого не преследуют».Политик рассказал, что ему сейчас поступает много вопросов от людей об Арестовиче и о его программе. Это удивляет, что граждане пытаются найти что-то серьезное «в артисте студии импровизации «Черный квадрат», в эксперте «по всем вопросам».Искать тут нечего. Логика офиса Зеленского — простая: расчет на то, что избиратель подумает, «Зачем нам выбирать нового клоуна, если есть старый», считает Дубинский, подчеркнув еще раз, что «проект Арестович» реализуется в ОП и пиарится через подконтрольные СМИ.Депутат отметил, что Арестович «нужен Зеленскому как управляемый конкурент потенциально на выборах, который будет собирать критикой власти альтернативного избирателя Юго-Востока Украины, которого Зеленский просто хочет «кинуть» еще раз».Как бы то ни было, а программа новоявленного претендента составлена медийно грамотно, с расчетом на привлечение симпатиков, констатировал политолог Кость Бондаренко.Он отметил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), что проект рассчитан на привлечение пророссийски настроенных граждан, которых «не менее 8-10 процентов». Но как бы он не оказался для них «новым Гапоном».Экс-советник президента президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предположил в своем блоге, что Арестович просто шутит. Особенно впечатляет пункт в его программе о вступлении Украины в НАТО.«Но шутки — шутками, а могут быть и прибаутки. Вообще, «доборолась Украина до самого краю», — процитировал он пророческие слова Тараса Шевченко.Нынешнюю власть Соскин назвал кликой, захватившей власть. Он выразил сожаление, что у Украины не оказалось достаточной силы, способной этой клике противостоять — «пассионариев уже перебили на фронте специально». По мнению политолога, власть специально уничтожают поколение, которое должно было совершить новую революцию. Заодно ликвидируют и более старших.Терпеть этого нельзя, но и сопротивляться некому — нет мэров, нет местного самоуправления, побеждает инстинкт клептомании, воровской рефлекс, описал ситуацию эксперт.Он продолжил: Украина находится в трагедийной ситуации, единственный выход — заканчивать с военным положением, ведь война не объявлена. И нужно снять запрет на выезд из страны мужчин.Соскин подчеркнул, что все, кто запрещал мужчинам покидать Украину, кто гнал людей на фронт, непременно за это ответят — люди будут обращаться в Европейский суд.Что до программы Арестовича, то эксперт выразил удивление тем фактом, что на Украине ее кто-то воспринял всерьез. Лучше готовиться к неизбежному блэкауту и выезжать из многоэтажек заблаговременно, в очередной раз посоветовал украинцам Соскин.Он отметил, что денег для Украины больше не будет, оружия нет, а раз ничего этого нет, — «куда наступать, как наступать, кем наступать?».Что до Зеленского, то, анализируя его выступления, Соскин сделал вывод, что президент сам не понимает что говорит. Когда выбирали этот «шарж», думали, что это ненадолго, а оказалось — «до последнего украинца».* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html

https://ukraina.ru/20231104/1050745179.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, война, владимир зеленский, алексей арестович, кость бондаренко, олег соскин, брендон дубински, отец андрей ткачев