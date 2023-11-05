https://ukraina.ru/20231105/1050782044.html
"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны
"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны - 05.11.2023 Украина.ру
"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны
Страна, которой правят клоуны и пародисты, находится в опасном положении. На Украине продолжаются боевые действия, потери огромны, экономика рушится, никто не знает, удастся ли пережить зиму. А власть озабочена тем, как бы обмануть еще раз избирателей Юго-Востока
2023-11-05T12:28
2023-11-05T12:28
2023-11-05T12:28
эксклюзив
украина
война
владимир зеленский
алексей арестович
кость бондаренко
олег соскин
брендон дубински
отец андрей ткачев
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Клоуны у власти — знамение не самых хороших времен. Протоиерей Андрей Ткачев напомнил известное высказывание о дьяволе как «обезьяне Бога», лишенном творческих интуиций: он не может творить, он может лишь копировать и обсмеивать.«Собственно, это клоун, комедиант. Поэтому то, что у нас сейчас актеры и комики становятся президентами, царями земли, это настолько симптоматично», — сказал священнослужитель на встрече с верующими (видеотчет опубликован в ютуб-канале Андрея Ткачева).Он отметил, что такой «дьявол» может быть безобидным, пока выступает на каких-то корпоративах, но может быть и опасен — «всех обманет, потому что все привыкли хохотать и смеяться».Если говорить об Украине и ее комике-президенте, то уже давно всем не до смеха. Война продолжается, растут потери, растут кладбища по всей стране. Пора бы одуматься. Но одного артиста в президентским кресле готовятся при необходимости заменить другим артистом.Вот уже о своих президентских амбициях заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*, даже обнародовал предвыборную программу. Кто-то уже даже начал обсуждать ее всерьез.Но Арестович вовсе не является альтернативой нынешнему президенту, это его проект, заявил в своем блоге депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, это человек, который прямо работает на Офис президента, и которому создают имидж оппозиционера — «оппозиционера, которого не преследуют».Политик рассказал, что ему сейчас поступает много вопросов от людей об Арестовиче и о его программе. Это удивляет, что граждане пытаются найти что-то серьезное «в артисте студии импровизации «Черный квадрат», в эксперте «по всем вопросам».Искать тут нечего. Логика офиса Зеленского — простая: расчет на то, что избиратель подумает, «Зачем нам выбирать нового клоуна, если есть старый», считает Дубинский, подчеркнув еще раз, что «проект Арестович» реализуется в ОП и пиарится через подконтрольные СМИ.Депутат отметил, что Арестович «нужен Зеленскому как управляемый конкурент потенциально на выборах, который будет собирать критикой власти альтернативного избирателя Юго-Востока Украины, которого Зеленский просто хочет «кинуть» еще раз».Как бы то ни было, а программа новоявленного претендента составлена медийно грамотно, с расчетом на привлечение симпатиков, констатировал политолог Кость Бондаренко.Он отметил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), что проект рассчитан на привлечение пророссийски настроенных граждан, которых «не менее 8-10 процентов». Но как бы он не оказался для них «новым Гапоном».Экс-советник президента президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предположил в своем блоге, что Арестович просто шутит. Особенно впечатляет пункт в его программе о вступлении Украины в НАТО.«Но шутки — шутками, а могут быть и прибаутки. Вообще, «доборолась Украина до самого краю», — процитировал он пророческие слова Тараса Шевченко.Нынешнюю власть Соскин назвал кликой, захватившей власть. Он выразил сожаление, что у Украины не оказалось достаточной силы, способной этой клике противостоять — «пассионариев уже перебили на фронте специально». По мнению политолога, власть специально уничтожают поколение, которое должно было совершить новую революцию. Заодно ликвидируют и более старших.Терпеть этого нельзя, но и сопротивляться некому — нет мэров, нет местного самоуправления, побеждает инстинкт клептомании, воровской рефлекс, описал ситуацию эксперт.Он продолжил: Украина находится в трагедийной ситуации, единственный выход — заканчивать с военным положением, ведь война не объявлена. И нужно снять запрет на выезд из страны мужчин.Соскин подчеркнул, что все, кто запрещал мужчинам покидать Украину, кто гнал людей на фронт, непременно за это ответят — люди будут обращаться в Европейский суд.Что до программы Арестовича, то эксперт выразил удивление тем фактом, что на Украине ее кто-то воспринял всерьез. Лучше готовиться к неизбежному блэкауту и выезжать из многоэтажек заблаговременно, в очередной раз посоветовал украинцам Соскин.Он отметил, что денег для Украины больше не будет, оружия нет, а раз ничего этого нет, — «куда наступать, как наступать, кем наступать?».Что до Зеленского, то, анализируя его выступления, Соскин сделал вывод, что президент сам не понимает что говорит. Когда выбирали этот «шарж», думали, что это ненадолго, а оказалось — «до последнего украинца».* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html
https://ukraina.ru/20231104/1050745179.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, война, владимир зеленский, алексей арестович, кость бондаренко, олег соскин, брендон дубински, отец андрей ткачев
"Пассионариев специально перебили". Украинские эксперты о положении страны
Страна, которой правят клоуны и пародисты, находится в опасном положении. На Украине продолжаются боевые действия, потери огромны, экономика рушится, никто не знает, удастся ли пережить зиму. А власть озабочена тем, как бы обмануть еще раз избирателей Юго-Востока
Клоуны у власти — знамение не самых хороших времен. Протоиерей Андрей Ткачев напомнил известное высказывание о дьяволе как «обезьяне Бога», лишенном творческих интуиций: он не может творить, он может лишь копировать и обсмеивать.
«Собственно, это клоун, комедиант. Поэтому то, что у нас сейчас актеры и комики становятся президентами, царями земли, это настолько симптоматично», — сказал священнослужитель на встрече с верующими (видеотчет опубликован в ютуб-канале Андрея Ткачева).
Он отметил, что такой «дьявол» может быть безобидным, пока выступает на каких-то корпоративах, но может быть и опасен — «всех обманет, потому что все привыкли хохотать и смеяться».
Если говорить об Украине и ее комике-президенте, то уже давно всем не до смеха. Война продолжается, растут потери, растут кладбища по всей стране. Пора бы одуматься. Но одного артиста в президентским кресле готовятся при необходимости заменить другим артистом.
Вот уже о своих президентских амбициях заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*, даже обнародовал предвыборную программу. Кто-то уже даже начал обсуждать ее всерьез.
Но Арестович вовсе не является альтернативой нынешнему президенту, это его проект, заявил в своем блоге депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, это человек, который прямо работает на Офис президента, и которому создают имидж оппозиционера — «оппозиционера, которого не преследуют».
Политик рассказал, что ему сейчас поступает много вопросов от людей об Арестовиче и о его программе. Это удивляет, что граждане пытаются найти что-то серьезное «в артисте студии импровизации «Черный квадрат», в эксперте «по всем вопросам».
Искать тут нечего. Логика офиса Зеленского — простая: расчет на то, что избиратель подумает, «Зачем нам выбирать нового клоуна, если есть старый», считает Дубинский, подчеркнув еще раз, что «проект Арестович» реализуется в ОП и пиарится через подконтрольные СМИ.
Депутат отметил, что Арестович «нужен Зеленскому как управляемый конкурент потенциально на выборах, который будет собирать критикой власти альтернативного избирателя Юго-Востока Украины, которого Зеленский просто хочет «кинуть» еще раз».
Как бы то ни было, а программа новоявленного претендента составлена медийно грамотно, с расчетом на привлечение симпатиков, констатировал политолог Кость Бондаренко.
Он отметил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), что проект рассчитан на привлечение пророссийски настроенных граждан, которых «не менее 8-10 процентов». Но как бы он не оказался для них «новым Гапоном».
Экс-советник президента президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предположил в своем блоге, что Арестович просто шутит. Особенно впечатляет пункт в его программе о вступлении Украины в НАТО.
«Но шутки — шутками, а могут быть и прибаутки. Вообще, «доборолась Украина до самого краю», — процитировал он пророческие слова Тараса Шевченко.
Нынешнюю власть Соскин назвал кликой, захватившей власть. Он выразил сожаление, что у Украины не оказалось достаточной силы, способной этой клике противостоять — «пассионариев уже перебили на фронте специально». По мнению политолога, власть специально уничтожают поколение, которое должно было совершить новую революцию. Заодно ликвидируют и более старших.
Терпеть этого нельзя, но и сопротивляться некому — нет мэров, нет местного самоуправления, побеждает инстинкт клептомании, воровской рефлекс, описал ситуацию эксперт.
Он продолжил: Украина находится в трагедийной ситуации, единственный выход — заканчивать с военным положением, ведь война не объявлена. И нужно снять запрет на выезд из страны мужчин.
Соскин подчеркнул, что все, кто запрещал мужчинам покидать Украину, кто гнал людей на фронт, непременно за это ответят — люди будут обращаться в Европейский суд.
Что до программы Арестовича, то эксперт выразил удивление тем фактом, что на Украине ее кто-то воспринял всерьез. Лучше готовиться к неизбежному блэкауту и выезжать из многоэтажек заблаговременно, в очередной раз посоветовал украинцам Соскин.
Он отметил, что денег для Украины больше не будет, оружия нет, а раз ничего этого нет, — «куда наступать, как наступать, кем наступать?».
Что до Зеленского, то, анализируя его выступления, Соскин сделал вывод, что президент сам не понимает что говорит. Когда выбирали этот «шарж», думали, что это ненадолго, а оказалось — «до последнего украинца».
* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма