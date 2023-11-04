https://ukraina.ru/20231104/1050779477.html

Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение

Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение - 04.11.2023 Украина.ру

Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение

Под Артемовском не только перемалывались подразделения ВСУ, но и мы теряли технику и личный состав. Затяжные городские бои влияют на обе стороны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-11-04T19:18

2023-11-04T19:18

2023-11-04T19:19

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всу

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По его словам, много огневых городских боев в близком контакте, когда солдаты видят друг друга в прицел автомата, с точки зрения военной науки не очень хорошо. Гораздо приятнее разматывать противника на дальних дистанциях, сберегая личный состав.Решатся ли ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения, либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут западные кураторы относительно данной территории, считает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231024/1050446308.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, авдеевка, киев, артемовск