Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение - 04.11.2023 Украина.ру
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Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение
Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение - 04.11.2023 Украина.ру
Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение
Под Артемовском не только перемалывались подразделения ВСУ, но и мы теряли технику и личный состав. Затяжные городские бои влияют на обе стороны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-11-04T19:18
2023-11-04T19:19
новости
всу
авдеевка
киев
артемовск
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По его словам, много огневых городских боев в близком контакте, когда солдаты видят друг друга в прицел автомата, с точки зрения военной науки не очень хорошо. Гораздо приятнее разматывать противника на дальних дистанциях, сберегая личный состав.Решатся ли ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения, либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут западные кураторы относительно данной территории, считает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231024/1050446308.html
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новости, всу, авдеевка, киев, артемовск
Новости, ВСУ, Авдеевка, Киев, Артемовск

Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение

19:18 04.11.2023 (обновлено: 19:19 04.11.2023)
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Под Артемовском не только перемалывались подразделения ВСУ, но и мы теряли технику и личный состав. Затяжные городские бои влияют на обе стороны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
По его словам, много огневых городских боев в близком контакте, когда солдаты видят друг друга в прицел автомата, с точки зрения военной науки не очень хорошо. Гораздо приятнее разматывать противника на дальних дистанциях, сберегая личный состав.
"Да, ВСУ будут перебрасывать резервы, потому что прекрасно понимают, что Авдеевка - в огневом мешке, и им нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться", - сказал он.
Решатся ли ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения, либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут западные кураторы относительно данной территории, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Владимир Евсеев интервью
24 октября, 15:07
Владимир Евсеев: Россия будет драться за Авдеевку 80 дней, чтобы обескровить ВСУ и пойти на Запорожье Мы в Авдеевку не заходим, потому что там очень серьезную проблему для нас представляет коксохимический завод. Это стержень обороны ВСУ. Если мы его возьмем, их оборона начнет рушится
 
НовостиВСУАвдеевкаКиевАртемовск
 
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