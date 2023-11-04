Сдадут ли ВСУ Авдеевку? Военный эксперт о том, кто примет непопулярное для Киева решение
19:18 04.11.2023 (обновлено: 19:19 04.11.2023)
Под Артемовском не только перемалывались подразделения ВСУ, но и мы теряли технику и личный состав. Затяжные городские бои влияют на обе стороны, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
По его словам, много огневых городских боев в близком контакте, когда солдаты видят друг друга в прицел автомата, с точки зрения военной науки не очень хорошо. Гораздо приятнее разматывать противника на дальних дистанциях, сберегая личный состав.
"Да, ВСУ будут перебрасывать резервы, потому что прекрасно понимают, что Авдеевка - в огневом мешке, и им нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться", - сказал он.
Решатся ли ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения, либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут западные кураторы относительно данной территории, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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