https://ukraina.ru/20231104/1050779363.html

"Это они на свои налоги содержат": Песков высказался о визите фон дер Ляйен в Киев

"Это они на свои налоги содержат": Песков высказался о визите фон дер Ляйен в Киев - 04.11.2023 Украина.ру

"Это они на свои налоги содержат": Песков высказался о визите фон дер Ляйен в Киев

Европейцы должны судить о целях и итогах поездки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-11-04T18:48

2023-11-04T18:48

2023-11-04T18:48

новости

урсула фон дер ляйен

киев

евросоюз

еврокомиссия

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По словам самой фон дер Ляйен, она прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку для восстановления страны.По словам советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, заверения Урсулы фон дер Ляйен о том, что Брюссель поддержит Киев могут оказаться необоснованными, так как не исключено, что она сама в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии.

https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html

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2023

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новости, урсула фон дер ляйен, киев, евросоюз, еврокомиссия