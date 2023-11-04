"Это они на свои налоги содержат": Песков высказался о визите фон дер Ляйен в Киев
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Европейцы должны судить о целях и итогах поездки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По словам самой фон дер Ляйен, она прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку для восстановления страны.
"Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, заверения Урсулы фон дер Ляйен о том, что Брюссель поддержит Киев могут оказаться необоснованными, так как не исключено, что она сама в скором времени уйдет с поста главы Еврокомиссии.