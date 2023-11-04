Casus belli: Песков назвал возможные последствия подрыва "Северных потоков"
17:23 04.11.2023 (обновлено: 17:58 04.11.2023)
Подрыв газопровода "Северный поток" мог бы стать причиной для войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание"
Тем не менее Запад хранил молчание, несмотря на то, что мишенью террористической атаки стал объект критической инфраструктуры.
"Прямо или косвенно, сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду", - сказал Песков.
Ранее, 10 октября, российская сторона запросила заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках".
До этого в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
Напомним, "Северные потоки" подверглись атаке в Балтийском море в ночь на 26 сентября прошлого года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.
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