Casus belli: Песков назвал возможные последствия подрыва "Северных потоков" - 04.11.2023 Украина.ру
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Casus belli: Песков назвал возможные последствия подрыва "Северных потоков"
Casus belli: Песков назвал возможные последствия подрыва "Северных потоков" - 04.11.2023 Украина.ру
Casus belli: Песков назвал возможные последствия подрыва "Северных потоков"
Подрыв газопровода "Северный поток" мог бы стать причиной для войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание"
2023-11-04T17:23
2023-11-04T17:58
новости
дмитрий песков
северный поток
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Тем не менее Запад хранил молчание, несмотря на то, что мишенью террористической атаки стал объект критической инфраструктуры.Ранее, 10 октября, российская сторона запросила заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках".До этого в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".Напомним, "Северные потоки" подверглись атаке в Балтийском море в ночь на 26 сентября прошлого года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.
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новости, дмитрий песков, северный поток
Новости, Дмитрий Песков, Северный поток

Casus belli: Песков назвал возможные последствия подрыва "Северных потоков"

17:23 04.11.2023 (обновлено: 17:58 04.11.2023)
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
Подрыв газопровода "Северный поток" мог бы стать причиной для войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание"
Тем не менее Запад хранил молчание, несмотря на то, что мишенью террористической атаки стал объект критической инфраструктуры.
"Прямо или косвенно, сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду", - сказал Песков.
Ранее, 10 октября, российская сторона запросила заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках".
До этого в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
Напомним, "Северные потоки" подверглись атаке в Балтийском море в ночь на 26 сентября прошлого года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
27 сентября, 16:28
Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидноеГодовщина подрыва морских трубопроводов "Северных потоков" на Западе прошла почти незамеченной. И это выглядит странно, учитывая огромный экономический и политический ущерб от теракта. Однако всему есть объяснение
 
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