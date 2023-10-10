https://ukraina.ru/20231010/1050063094.html

Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"

Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках" - 10.10.2023 Украина.ру

Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"

В ходе четырёх заседаний Совбеза ООН российская делегация намерена выяснить обстоятельства терактов на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге 10 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2023-10-10T16:19

2023-10-10T16:19

2023-10-10T16:19

новости

газпром

северный поток-2

северный поток

фрг

сша

украина

польша

белоруссия

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/19/1041202429_33:0:1100:600_1920x0_80_0_0_1947c9d873d4b0a8c9b1546c06e234c3.jpg

До конца 2023 года Россия намерена обсудить интересующие её вопросы на четырёх заседаниях Совбеза ООН. Захарова сообщила также, что сотрудники МИД РФ уже начали работать над проектом соответствующего заявления председателя Совбеза."Я уверяю вас, что эта тема с повестки дня Совбеза ООН не уйдёт. Россия будет регулярно ставить этот вопрос на ООНовской площадке, на совбезовской в частности", - сказала официальный представитель МИД РФ.Ранее в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Они были осуществлены в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.Строительству подводных газопроводов особо противились Польша, Украина и Белоруссия, так как теряли доходы от транзита и возможность воровать российский газ. После подрывов подводных газопроводов Евросоюз заявил о своём расследовании, однко спустя год так и не назвал виновных. По мнению ряда западных журналистов и экспертов, к терактам могут быть причастны США, Британия и Норвегия.

https://ukraina.ru/20230927/1049735888.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газпром, северный поток-2, северный поток, фрг, сша, украина, польша, белоруссия, российский газ, транзит, теракт, международные отношения, совбез оон, оон, мария захарова, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения