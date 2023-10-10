Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках" - 10.10.2023 Украина.ру
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Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"
Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках" - 10.10.2023 Украина.ру
Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"
В ходе четырёх заседаний Совбеза ООН российская делегация намерена выяснить обстоятельства терактов на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге 10 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2023-10-10T16:19
2023-10-10T16:19
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газпром
северный поток-2
северный поток
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белоруссия
российский газ
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До конца 2023 года Россия намерена обсудить интересующие её вопросы на четырёх заседаниях Совбеза ООН. Захарова сообщила также, что сотрудники МИД РФ уже начали работать над проектом соответствующего заявления председателя Совбеза."Я уверяю вас, что эта тема с повестки дня Совбеза ООН не уйдёт. Россия будет регулярно ставить этот вопрос на ООНовской площадке, на совбезовской в частности", - сказала официальный представитель МИД РФ.Ранее в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Они были осуществлены в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.Строительству подводных газопроводов особо противились Польша, Украина и Белоруссия, так как теряли доходы от транзита и возможность воровать российский газ. После подрывов подводных газопроводов Евросоюз заявил о своём расследовании, однко спустя год так и не назвал виновных. По мнению ряда западных журналистов и экспертов, к терактам могут быть причастны США, Британия и Норвегия.
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новости, газпром, северный поток-2, северный поток, фрг, сша, украина, польша, белоруссия, российский газ, транзит, теракт, международные отношения, совбез оон, оон, мария захарова, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения
Новости, Газпром, Северный поток-2, Северный поток, ФРГ, США, Украина, Польша, Белоруссия, российский газ, транзит, теракт, международные отношения, Совбез ООН, ООН, Мария Захарова, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения

Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"

16:19 10.10.2023
 
Северный поток-2
Северный поток-2
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В ходе четырёх заседаний Совбеза ООН российская делегация намерена выяснить обстоятельства терактов на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге 10 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
До конца 2023 года Россия намерена обсудить интересующие её вопросы на четырёх заседаниях Совбеза ООН. Захарова сообщила также, что сотрудники МИД РФ уже начали работать над проектом соответствующего заявления председателя Совбеза.
"Я уверяю вас, что эта тема с повестки дня Совбеза ООН не уйдёт. Россия будет регулярно ставить этот вопрос на ООНовской площадке, на совбезовской в частности", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Ранее в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Они были осуществлены в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.
Строительству подводных газопроводов особо противились Польша, Украина и Белоруссия, так как теряли доходы от транзита и возможность воровать российский газ. После подрывов подводных газопроводов Евросоюз заявил о своём расследовании, однко спустя год так и не назвал виновных. По мнению ряда западных журналистов и экспертов, к терактам могут быть причастны США, Британия и Норвегия.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
27 сентября, 16:28
Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидноеГодовщина подрыва морских трубопроводов "Северных потоков" на Западе прошла почти незамеченной. И это выглядит странно, учитывая огромный экономический и политический ущерб от теракта. Однако всему есть объяснение
 
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