https://ukraina.ru/20231104/1050776229.html
Зеленский отрицает, что Евросоюз и США склоняют его к переговорам с Россией
Зеленский отрицает, что Евросоюз и США склоняют его к переговорам с Россией - 04.11.2023 Украина.ру
Зеленский отрицает, что Евросоюз и США склоняют его к переговорам с Россией
Если Украина гипотетический отдаст России треть государства, то война не закончится, заявил Зеленский
2023-11-04T16:46
2023-11-04T16:46
2023-11-04T16:46
новости
владимир зеленский
сша
евросоюз
переговоры
территория
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Владимир Зеленский отрицает, что западные партнеры его склоняют к переговорам с Россией, о чем ранее сообщил ряд СМИ. Об этом президент Украины заявил 4 ноября в Киеве, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.По словам Зеленского, на сегодняшний день никто из лидеров ЕС и США не оказывает давление на него с целью склонить его к переговорам."Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", - процитировало издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале слова президента Украины.Если Украина гипотетический отдаст России треть государства, то война не закончится, добавил Зеленский."Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", – заявил президент Украины.Как сообщало издание Украина.ру, ранее заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что западные политики за кулисами начали обсуждать с Киевом условия заключения мира между Россией и Украиной.
https://ukraina.ru/20231104/1050769681.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сша, евросоюз, переговоры, территория
Новости, Владимир Зеленский, США, Евросоюз, переговоры, территория
Зеленский отрицает, что Евросоюз и США склоняют его к переговорам с Россией
Если Украина гипотетический отдаст России треть государства, то война не закончится, заявил Зеленский
Владимир Зеленский отрицает, что западные партнеры его склоняют к переговорам с Россией, о чем ранее сообщил ряд СМИ. Об этом президент Украины заявил 4 ноября в Киеве, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам Зеленского, на сегодняшний день никто из лидеров ЕС и США не оказывает давление на него с целью склонить его к переговорам.
"Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", - процитировало издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале слова президента Украины.
Если Украина гипотетический отдаст России треть государства, то война не закончится, добавил Зеленский.
"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", – заявил президент Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что западные политики за кулисами начали обсуждать с Киевом условия заключения мира между Россией и Украиной.