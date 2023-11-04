https://ukraina.ru/20231104/1050775701.html

"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО

"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО - 04.11.2023 Украина.ру

"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО

Выйти из позиционного тупика поможет большое количество высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-04T16:01

2023-11-04T16:01

2023-11-04T16:01

новости

пехота

всу

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Во время боев за Работино ВСУ на одном из участков удалось вынудить наши войска отойти на запасные позиции, хотя потом мы вернулись на исходные. Вот тогда украинцы работали высокоточными боеприпасами, "Хаймарсами" по окопам и перемололи сами окопы, противотанковые рвы, били по заминированным участкам и таким образом открыли дорогу своей пехоте. Но стоимость такой операции колоссальная.Но их применение должно сопровождаться созданием мощной группировки войсковой ПВО и средств РЭБ, которая должна прикрывать артиллерию и другие ударные средства от действия ударных и разведывательных дронов. То есть над артиллерией должен быть создан колпак, который не позволит вести разведку наших артиллерийских и ракетных позиций.Таким образом у нас появится возможность сконцентрировать силы на каком-то участке и нанести мощный удар по противнику.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050713813.html

работино

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пехота, всу, артиллерия, рсзо, работино, сво