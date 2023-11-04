"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО - 04.11.2023 Украина.ру
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"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО - 04.11.2023 Украина.ру
"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
Выйти из позиционного тупика поможет большое количество высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-04T16:01
2023-11-04T16:01
новости
пехота
всу
артиллерия
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Во время боев за Работино ВСУ на одном из участков удалось вынудить наши войска отойти на запасные позиции, хотя потом мы вернулись на исходные. Вот тогда украинцы работали высокоточными боеприпасами, "Хаймарсами" по окопам и перемололи сами окопы, противотанковые рвы, били по заминированным участкам и таким образом открыли дорогу своей пехоте. Но стоимость такой операции колоссальная.Но их применение должно сопровождаться созданием мощной группировки войсковой ПВО и средств РЭБ, которая должна прикрывать артиллерию и другие ударные средства от действия ударных и разведывательных дронов. То есть над артиллерией должен быть создан колпак, который не позволит вести разведку наших артиллерийских и ракетных позиций.Таким образом у нас появится возможность сконцентрировать силы на каком-то участке и нанести мощный удар по противнику.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050713813.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пехота, всу, артиллерия, рсзо, работино, сво
Новости, пехота, ВСУ, артиллерия, РСЗО, Работино, СВО

"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО

16:01 04.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение точечных авиаударов ВКС России по укрытиям с бронетехникой и складам ГСМ
Нанесение точечных авиаударов ВКС России по укрытиям с бронетехникой и складам ГСМ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Выйти из позиционного тупика поможет большое количество высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Во время боев за Работино ВСУ на одном из участков удалось вынудить наши войска отойти на запасные позиции, хотя потом мы вернулись на исходные. Вот тогда украинцы работали высокоточными боеприпасами, "Хаймарсами" по окопам и перемололи сами окопы, противотанковые рвы, били по заминированным участкам и таким образом открыли дорогу своей пехоте. Но стоимость такой операции колоссальная.
"У нас же есть более эффективные и дешевые средства. Это ФАБы большой мощности с управляемым модулем планирования и коррекции. Есть системы РСЗО, которые даже при ударе по площадям в состоянии нанести противнику сильный урон", - сказал собеседник издания.
Но их применение должно сопровождаться созданием мощной группировки войсковой ПВО и средств РЭБ, которая должна прикрывать артиллерию и другие ударные средства от действия ударных и разведывательных дронов. То есть над артиллерией должен быть создан колпак, который не позволит вести разведку наших артиллерийских и ракетных позиций.
Таким образом у нас появится возможность сконцентрировать силы на каком-то участке и нанести мощный удар по противнику.
Полностью интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 15:40
"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ ЗалужногоВслед за скандальной статьей в американском Time, вышло откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском The Economist
 
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