https://ukraina.ru/20231104/1050775701.html
"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО - 04.11.2023 Украина.ру
"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
Выйти из позиционного тупика поможет большое количество высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-04T16:01
2023-11-04T16:01
2023-11-04T16:01
новости
пехота
всу
артиллерия
рсзо
работино
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101456/60/1014566082_0:86:720:491_1920x0_80_0_0_8bd5febe65500304853c52d8a70632c3.jpg
Во время боев за Работино ВСУ на одном из участков удалось вынудить наши войска отойти на запасные позиции, хотя потом мы вернулись на исходные. Вот тогда украинцы работали высокоточными боеприпасами, "Хаймарсами" по окопам и перемололи сами окопы, противотанковые рвы, били по заминированным участкам и таким образом открыли дорогу своей пехоте. Но стоимость такой операции колоссальная.Но их применение должно сопровождаться созданием мощной группировки войсковой ПВО и средств РЭБ, которая должна прикрывать артиллерию и другие ударные средства от действия ударных и разведывательных дронов. То есть над артиллерией должен быть создан колпак, который не позволит вести разведку наших артиллерийских и ракетных позиций.Таким образом у нас появится возможность сконцентрировать силы на каком-то участке и нанести мощный удар по противнику.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050713813.html
работино
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101456/60/1014566082_0:18:720:558_1920x0_80_0_0_b690927d1b3023a936a3938b77aa1e97.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пехота, всу, артиллерия, рсзо, работино, сво
Новости, пехота, ВСУ, артиллерия, РСЗО, Работино, СВО
"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
Выйти из позиционного тупика поможет большое количество высокоточного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Во время боев за Работино ВСУ на одном из участков удалось вынудить наши войска отойти на запасные позиции, хотя потом мы вернулись на исходные. Вот тогда украинцы работали высокоточными боеприпасами, "Хаймарсами" по окопам и перемололи сами окопы, противотанковые рвы, били по заминированным участкам и таким образом открыли дорогу своей пехоте. Но стоимость такой операции колоссальная.
"У нас же есть более эффективные и дешевые средства. Это ФАБы большой мощности с управляемым модулем планирования и коррекции. Есть системы РСЗО, которые даже при ударе по площадям в состоянии нанести противнику сильный урон", - сказал собеседник издания.
Но их применение должно сопровождаться созданием мощной группировки войсковой ПВО и средств РЭБ, которая должна прикрывать артиллерию и другие ударные средства от действия ударных и разведывательных дронов. То есть над артиллерией должен быть создан колпак, который не позволит вести разведку наших артиллерийских и ракетных позиций.
Таким образом у нас появится возможность сконцентрировать силы на каком-то участке и нанести мощный удар по противнику.
Полностью интервью можно прочитать здесь