https://ukraina.ru/20231023/1050413614.html

Юрий Кнутов: Даже если ВСУ захватят Артемовск, решающая битва за Донбасс состоится в Авдеевке и Марьинке

Юрий Кнутов: Даже если ВСУ захватят Артемовск, решающая битва за Донбасс состоится в Авдеевке и Марьинке - 23.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Даже если ВСУ захватят Артемовск, решающая битва за Донбасс состоится в Авдеевке и Марьинке

Освобождение Авдеевки открывает широкие возможности для движения на восток. Там будут степи, мало населенных пунктов, за которые ВСУ могут цепляться как за города-крепости, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-23T15:46

2023-10-23T15:46

2023-10-23T15:46

интервью

юрий кнутов

артемовск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украина формирует на границе с Белоруссией мобильные огневые группы ПВО с западным вооружением, сообщил 23 октября командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в своём телеграм-канале.- Юрий Альбертович, как эта мера должна усилить украинскую ПВО?- Противовоздушная оборона бывает двух видов: объектовая ПВО и войсковая. Здесь идет речь о войсковой ПВО, которая должна прикрывать войска на поле боя. В основе такой обороны лежат еще советские комплексы "Бук-М1". Вероятнее всего это будут комплексы "Оса –АКМ" советской разработки, ЗУ "Гепард" немецкого производства, в чем-то сопоставимые с нашими "Шилками". Кроме того, различные системы, которые устанавливаются на легко бронированные автомобили, американские Avenger, британские Starstreak. По боевым характеристикам они соответствуют ПЗРК натовского производства дальностью 5-7 км и высотой поражения до 10 км.- А почему они решили прикрыть именно границу с Белоруссией?- Белоруссия давно уже представляет интерес для киевского режима и Польши. Варшава вместе со странами НАТО пыталась осуществить там оранжевую революцию. Эти планы никуда не делись и подготовка госпереворота в приоритете стран НАТО и Украины как инструмента их политики в этом регионе. Если удастся развязать военный конфликт между Украиной и Белоруссией, в него будет втянута и Польша. Чтобы обеспечить возможное вторжение натовских войск на территорию Союзного государства, надо обеспечить прикрытие с воздуха. Поэтому такие группировки формируются.- Наев в своем сообщении пишет, что зенитные пулеметные установки станут адекватным ответом на российскую стратегию по истощению украинской ПВО путем запуска ложных целей и массовых атак дронами. Это якобы позволит сберечь драгоценные зенитные ракеты. Поможет ли это противнику?- Немецкие "Гепарды" имеют радиолокационные станции, которые позволяют обнаруживать воздушные цели, в том числе дроны большого размера. Зенитно-пулеметные установки – достаточно эффективное вооружение. Главная особенность – снаряды, которые они применяют. Сегодня Украина применяет даже 57-мм пушки С-60 и 100-мм КС-19, которые устанавливаются на грузовики "Татра" и способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Но эти орудия эффективны, только когда используются новейшие снаряды с радиолокационным взрывателем. На сегодняшний день данных о том, что Украине поставляются такие боеприпасы, нет. Поэтому, скорее всего, это будет заградительный зенитный огонь, который требует огромнейшего количества боеприпасов.- Зеленский накануне в своем обращении призвал ВСУ продвигаться ежедневно хотя бы на 500 метров, чтобы давить на "оккупантов". Сработает ли эта тактика, и где ВСУ ее будут применять?- Артемовское направление – единственное, где идет продвижение украинской армии. Южнее Артемовска идут попытки ВСУ овладеть железной дорогой, которая разделяет российские и украинские войска. На сегодняшний день она находится в серой зоне, и мы не подпускаем противника к насыпи и не даем взять под контроль очередную высоту, которая облегчит ведение огня по городу.Что касается северной части Артемовска, то здесь наши десантники контролируют ситуацию и продвинулись вперед. Самые тяжелые бои идут в районе Марьинки и Авдеевки, потому что для нас главная задача, поставленная еще президентом, – прекратить обстрелы Донецка. Поэтому сейчас наши войска пытаются окружить Авдеевку с последующим разрезанием группировки на части и уничтожением.Насколько это будет возможно, сказать сложно, потому что Киев туда подтянул резервы. На одном из участков, севернее города, мы отошли к железной дороге, где находятся позиции, которые легче всего удерживать. Продвижение ВСУ тоже остановилось. Авдеевское направление для обеих сторон становится ключевым. В зависимости от того, как там будет складываться ситуация, это отразится на всей линии фронта.Был очень интересный радиоперехват наших частей РЭБ, в котором говорилось, что украинские части должны в первую очередь бросать в бой тербаты в роли пушечного мяса. И только когда они измотают наши войска, вперед должны иди профессиональные части украинской армии. Это говорит об отношении украинских властей к своему народу. Хотя под Артемовском такая тактика срабатывает, но такой подход ведет к страшным потерям.Если брать Северное направление, Купянское и Краснолиманское направление, здесь все происходит "по Зеленскому", который требует от ВСУ продвижение на 500 метров. Ежедневно наши войска от нескольких сотен до километра проходят к новым рубежам. Рубежи должны проходить по берегу реки с таким расчётом, чтобы в сезон дождей легче было держать оборону, а зимой двигаться вперед для окружения Купянска и его освобождения.- Как будет развиваться ситуация под Артемовском?- С военной точки зрения Артёмовское направление имеет второстепенное значение. Даже если Артемовск перейдет под контроль ВСУ, с точки зрения ситуации на фронте это не будет иметь решающего значения. Захват Артёмовска ВСУ носит политический смысл. Это моральное поражение либо моральная победа.А вот если мы берем Авдеевку или Марьинку, то это ключ к защите Донецка и освобождению все территории ДНР. А в перспективе открываются широкие возможности для движения на восток. Там будут степи, мало населенных пунктов, за которые ВСУ могут цепляться как за города-крепости. Поэтому за Авдеевку и Марьинку идет битва и проливается кровь в огромных количествах.- Но мы опять столкнулись проблемой позиционных боев, когда продвижение вперед исчисляется десятками метров. Есть ли у нашего командования рецепты по выходу из этого тупика?- Теоретически есть, но реализовать их сложно. Для этого нужно большое количество высокоточного оружия. Во время боев за Работино ВСУ на одном из участков удалось вынудить наши войска отойти на запасные позиции, хотя потом мы вернулись на исходные. Вот тогда украинцы работали высокоточными боеприпасами, "Хаймарсами" по окопам и перемололи сами окопы, противотанковые рвы, били по заминированным участкам и таким образом открыли дорогу своей пехоте. Но стоимость такой операции – колоссальная.У нас же есть более эффективные и дешевые средства. Это ФАБы большой мощности с управляемым модулем планирования и коррекции. Есть системы РСЗО, которые даже при ударе по площадям в состоянии нанести противнику сильный урон. Но их применение должно сопровождаться созданием мощной группировки войсковой ПВО и средств РЭБ, которая должна прикрывать артиллерию и другие ударные средства от действия ударных и разведывательных дронов. То есть над артиллерией должен быть создан колпак, который не позволит вести разведку наших артиллерийских и ракетных позиций. Таким образом у нас появится возможность сконцентрировать силы на каком-то участке и нанести мощный удар по противнику.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231023/1050408936.html

https://ukraina.ru/20231021/1050366921.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, артемовск, авдеевка, марьинка, всу, пво, рсзо, нато, белоруссия, польша, купянск