Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
Вопрос контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ еще не решен в полной мере, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алёхин
2023-11-04T15:29
2023-11-04T15:29
новости
всу
купянск
артиллерия
генштаб
резервы
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Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность.Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Подготовленный резерв, примерно 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой.Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Можно предположить, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html
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новости, всу, купянск, артиллерия, генштаб, резервы
Новости, ВСУ, Купянск, артиллерия, Генштаб, резервы

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском

15:29 04.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Вопрос контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ еще не решен в полной мере, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алёхин
Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность.

"В контрбатарейной борьбе у нас еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет артиллерии и бронетехники они удерживают оборону. Надо учесть, что и наличие сил и средств к началу наших наступательных действий под Купянском было значительным. Но мы наносим им потери, поэтому, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, вынуждены перебрасывать резервы с другого направления", - считает эксперт.

Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Подготовленный резерв, примерно 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой.
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Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Можно предположить, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
 
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