https://ukraina.ru/20231104/1050775165.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском

Вопрос контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ еще не решен в полной мере, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алёхин

2023-11-04T15:29

2023-11-04T15:29

2023-11-04T15:29

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Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность.Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Подготовленный резерв, примерно 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой.Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Можно предположить, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, купянск, артиллерия, генштаб, резервы