https://ukraina.ru/20231104/1050775165.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
Вопрос контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ еще не решен в полной мере, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алёхин
2023-11-04T15:29
2023-11-04T15:29
2023-11-04T15:29
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Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность.Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Подготовленный резерв, примерно 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой.Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Можно предположить, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html
купянск
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, купянск, артиллерия, генштаб, резервы
Новости, ВСУ, Купянск, артиллерия, Генштаб, резервы
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
Вопрос контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ еще не решен в полной мере, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алёхин
Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность.
"В контрбатарейной борьбе у нас еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет артиллерии и бронетехники они удерживают оборону. Надо учесть, что и наличие сил и средств к началу наших наступательных действий под Купянском было значительным. Но мы наносим им потери, поэтому, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, вынуждены перебрасывать резервы с другого направления", - считает эксперт.
Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Подготовленный резерв, примерно 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой.
Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Можно предположить, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь