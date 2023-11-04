https://ukraina.ru/20231104/1050774376.html

Анджелина Джоли – против Израиля. Кто спасёт детей Палестины?

Анджелина Джоли – против Израиля. Кто спасёт детей Палестины? - 04.11.2023 Украина.ру

Анджелина Джоли – против Израиля. Кто спасёт детей Палестины?

Анджелина Джоли, знаменитая голливудская актриса, опубликовала фото удара Израиля по палестинскому лагерю беженцев. И написала, что она против

2023-11-04T17:38

2023-11-04T17:38

2023-11-04T17:38

эксклюзив

алла пугачева

палестино-израильский конфликт

сектор газа

джоли

израиль

дети

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?"Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, которому некуда бежать. Газа была тюрьмой... два десятилетия и превращается в братскую могилу. 40 процентов убитых - дети... Дети, женщины, семьи подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации", - заявила Джоли.Она не только знаменитая актриса, но и посол доброй воли и спецпосланник ООН. Несмотря на свою неоднозначную репутацию как в личной, так и в политической жизни, она спасала детей во многих странах мира.При этом впервые медийная персона западного мира такого уровня высказывается против военной операции Израиля, если не считать Грету Тунберг. Но Грету уже начали вычеркивать из всех учебников (как она успела туда попасть?), и вообще, везде и всячески отменять. Как будто и не было никакой Греты Тунберг.Теперь Грета - это "разочарование года", как, быстро сориентировавшись, пишут немецкие СМИ.Но то, что происходит в Палестине, невозможно будет замолчать, вычеркнуть из истории.Число детей, убитых в Газе за три недели, превысило число детей, которые погибли в конфликтах во всем мире в 20 странах за год. Такая жуткая статистика. Три недели - как за год во всём мире. Бомбами Израиля убито уже три с половиной тысячи детей.Но очень многие "лидеры мнений" по-прежнему вполне спокойно и равнодушно смотрят на убийства детей и взрослых по национальному признаку.Не плачет на камеру олигарх Михаил Ходорковский*, который плакал во время интервью украинскому журналисту Гордону* в начале СВО, так ему было "стыдно перед Украиной".Не вытирает слезу спикер Белого дома Джон Кирби, который вытирал слёзы на пресс-конференции после нападения террористов на Израиль. Молчат политики Европы и США, в Израиле часто даже откровенно радуются.Получаеется, им не жалко детей Палестины. И под это, вы не поверите, подводится идеологическая база!"Они сами виноваты"Как объясняют это в Израиле?"Дети в секторе Газа сами навлекли это на себя", - заявляет женщина - депутат израильского Кнессета Мерав Бен Ари.Коллективная ответственность! Понимаете, дети Газы несут коллективную ответственность за ХАМАС.Бомбежки сектора Газа в Израиле называют "борьбой против террористов". Но самих террористов, пораженных бомбами, увидеть не представляется возможным.Официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конкрикус подтвердил атаку на лагерь беженцев, во время которой погибло как минимум 195 человек (ещё 120 числятся пропавшими без вести). Это именно то событие, о котором написала Анджелина Джоли.Конкрикус сказал, что это было нужно, чтобы уничтожить командира батальона "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари.То есть 200 человек убили (большинство - женщины и дети) чтобы, возможно, уничтожить одного человека. Подтверждения уничтожения, конечно же, нет. Да и что делать командиру батальона в лагере беженцев, если у него есть 400 километров подземных туннелей под Газой? Ждать бомб?Министр общественной дипломатии Израиля выступает в Кнессете: "Стереть всю Газу с лица земли! Газа должна быть уничтожена!"Главный редактор газеты "Израэль Тудэй" Авиэль Шнайдер объясняет, что никто якобы не хотел специально убивать палестинских детей.После кадров с танцующими на улице израильтянами, которые радуются "удачным" бомбардировкам Газы, верится в это с трудом."Они просто были на пути", - пишет Шнайдер. Им просто "не повезло", они оказались на пути израильской армии к террористам. А если на пути к террористам находится ещё полтора миллиона женщин и детей?Но Шнайдер выступает за то, чтобы бомбежки продолжались."Мой уровень сострадания немного снизился", - высокомерно и даже с некоторым (ужасающим!) кокетством решает, жить или не жить детям Палестины, Авиэль Шнайдер."Наши" молчатНу а что же "наши"? Люди со "светлыми лицами", которым невыносима была сама мысль жить в своей стране во время военной операции?Все "релоканты" из России, переехавшие в "мирную страну" Израиль, в обязательном порядке отметились в соцсетях призывами "поддержим наш народ!" Речь идёт о народе Израиля, конечно. Все они поддерживают Израиль.Иноагент Галкин* обещал сдать кровь, иноагент Белый* поработал волонтером, иноагент Шац* предлагал свои услуги водителя, бывший "демократизатор России" Чубайс возил еду и воду на волонтёрский пункт.В поддержку армии Израиля высказались практически все наши релоканты. Но нет никого, кто бы сказал: как жаль, что гибнут дети в Газе. Ну хотя бы: "их родители поддержали ХАМАС, но дети то никого не поддерживали. При чем тут дети?"Нет! Молчит "русско-еврейская диаспора".А что делать? "Демократия" в Израиле - это вам не "страшный тоталитарный режим" в России. В Израиле - одно слово в защиту, например, народа Палестины - и вас с треском исключают, выгоняют, вычёркивают.Какие концерты? Не будет не то что концертов, трудно будет просто оставаться в Израиле.Вот ортодоксальные евреи в Иерусалиме выступили за Палестину, так в их общину пришла полиция и просто раскидала бедняг по стенам переулка. Искали, говорят, флаг Палестины.Так это со своими так поступают. "Наши" сидят тише мышей теперь.Пугачева, Галкин* и "Любовь к Израилю"Иноагент Галкин* через неделю после видео "мы с Аллой счастливы оказаться в эту минуту в Израиле", уехал на гастроли. Контракт, господа! Рад бы оставаться на родной земле, но сами понимаете, зрители в Европе важнее. Пугачёва - уже в России.Как только началась война в Израиле, Галкин* сразу же выступил с большим заявлением о патриотизме. "Настоящий, не показной", - поучительно говорил он и честно смотрел в глаза предполагаемым с другой стороны экрана "ватникам".Куда уж вам, "показным", "дутым" патриотам. Ну и, как и ожидалось, человек, который вчера обучал всех патриотизму, через неделю уже находился вдали от Израиля.Многие, кто поверил иноагенту, были обескуражены и прямо писали Максиму: как же так? Неужели гастроли важнее родины? Да, релоканты поспешно переезжают на новые места.А детям Палестины бежать некуда.Странно, что у "наших" нет ни слова протеста или сочувствия народу в секторе Газа? В отличие от тех же Греты и Анджелины. Нет, не странно.Это обычные лицемеры. Это и раньше было понятно. Просто на фоне картины человеческой трагедии это стало так ужасно очевидно.*Лицо выполняет функции иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20231031/1050613040.html

https://ukraina.ru/20231103/1050742182.html

https://ukraina.ru/20231018/1050295537.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, алла пугачева, палестино-израильский конфликт, сектор газа, джоли, израиль, дети