https://ukraina.ru/20231104/1050764540.html

За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку

За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку - 04.11.2023 Украина.ру

За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку

За жестокое обращение с трёхлетним сыном в американском штате Флорида арестована уроженка Украины Юлия Сторожук. Её почти сразу выпустили под залог, передаёт телеканал CBS

2023-11-04T00:48

2023-11-04T00:48

2023-11-04T00:48

новости

сша

украинские беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/04/1050764415_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_ceebd95d970eb6214fc6b77909b7dbbf.jpg

Украинка оправдалась перед правоохранителями тем, что это был "единственный случай", когда она применила физическое насилие в отношении ребёнка. Под залог в пять тысяч долларов её выпустили, но запретили приближаться к сыну. Уточняется, что во Флориду Сторожук приехала год назад из-за боевых действий на территории Украины. Ранее швейцарцы опротестовали решение властей продлить защитный статус S* украинским беженцам.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украинские беженцы