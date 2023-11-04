За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку - 04.11.2023 Украина.ру
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За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку - 04.11.2023 Украина.ру
За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
За жестокое обращение с трёхлетним сыном в американском штате Флорида арестована уроженка Украины Юлия Сторожук. Её почти сразу выпустили под залог, передаёт телеканал CBS
2023-11-04T00:48
2023-11-04T00:48
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Украинка оправдалась перед правоохранителями тем, что это был "единственный случай", когда она применила физическое насилие в отношении ребёнка. Под залог в пять тысяч долларов её выпустили, но запретили приближаться к сыну. Уточняется, что во Флориду Сторожук приехала год назад из-за боевых действий на территории Украины. Ранее швейцарцы опротестовали решение властей продлить защитный статус S* украинским беженцам.
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новости, сша, украинские беженцы
Новости, США, украинские беженцы

За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку

00:48 04.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОстров Айламорада во Флориде
Остров Айламорада во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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За жестокое обращение с трёхлетним сыном в американском штате Флорида арестована уроженка Украины Юлия Сторожук. Её почти сразу выпустили под залог, передаёт телеканал CBS
"Женщине в Южной Флориде предъявили обвинения после того, как во вторник она попала на камеру наблюдения, когда избивала своего маленького сына, швыряя его на пол", — сообщают журналисты.
Украинка оправдалась перед правоохранителями тем, что это был "единственный случай", когда она применила физическое насилие в отношении ребёнка. Под залог в пять тысяч долларов её выпустили, но запретили приближаться к сыну.
Уточняется, что во Флориду Сторожук приехала год назад из-за боевых действий на территории Украины.
Ранее швейцарцы опротестовали решение властей продлить защитный статус S* украинским беженцам.
 
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