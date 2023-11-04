За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
За жестокое обращение с трёхлетним сыном в американском штате Флорида арестована уроженка Украины Юлия Сторожук. Её почти сразу выпустили под залог, передаёт телеканал CBS
"Женщине в Южной Флориде предъявили обвинения после того, как во вторник она попала на камеру наблюдения, когда избивала своего маленького сына, швыряя его на пол", — сообщают журналисты.
Украинка оправдалась перед правоохранителями тем, что это был "единственный случай", когда она применила физическое насилие в отношении ребёнка. Под залог в пять тысяч долларов её выпустили, но запретили приближаться к сыну.
Уточняется, что во Флориду Сторожук приехала год назад из-за боевых действий на территории Украины.
Ранее швейцарцы опротестовали решение властей продлить защитный статус S* украинским беженцам.