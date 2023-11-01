Швейцарская партия опротестовала продление статуса защиты для украинских беженцев - 01.11.2023 Украина.ру
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Швейцарская партия опротестовала продление статуса защиты для украинских беженцев
Швейцарская партия опротестовала продление статуса защиты для украинских беженцев - 01.11.2023 Украина.ру
Швейцарская партия опротестовала продление статуса защиты для украинских беженцев
Продлив украинским беженцам защитный статус S*, правительство обмануло швейцарцев. С таким заявлением выступила крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра", следует из пресс-релиза организации
2023-11-01T22:47
2023-11-01T22:47
новости
украинские беженцы
украина
сво
спецоперация
швейцария
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Представители партии отметили, что ранее власти делали совершенно противоположные заявления, а продление защитного статуса для украинцев спровоцирует миграционный поток. Так, украинцы поставлены в равные условия со швейцарским населением в вопросах социальной помощи, и, следовательно, люди с низким уровнем образования "в конечном итоге получают столько же или даже больше денег, чем они могли бы заработать, если бы работали", считают в "Демократическом союзе центра". Напомним, в среду, 1 ноября, правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025-го при условии, что уровень их активности составит 40 процентов к концу 2024 года. По данным Государственного секретариата по миграции, по состоянию на 27 октября статус беженца S в стране имели 66 015 украинцев. Специальный статус дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами. Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить, чтобы избавиться от беженцев с Украины. За возвращение на родину им выдадут от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).*Статус временной защиты в Швейцарии (Разрешение S, Permit S, Status S, Ausweis S) — официальный статус, дающий право на пребывание в Швейцарии для граждан третьих стран, покинувших страну постоянного проживания из-за войны, экологической катастрофы, либо любого другого массового чрезвычайного обстоятельства.
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новости, украинские беженцы, украина, сво, спецоперация, швейцария
Новости, украинские беженцы, Украина, СВО, Спецоперация, Швейцария

Швейцарская партия опротестовала продление статуса защиты для украинских беженцев

22:47 01.11.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Продлив украинским беженцам защитный статус S*, правительство обмануло швейцарцев. С таким заявлением выступила крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра", следует из пресс-релиза организации
Представители партии отметили, что ранее власти делали совершенно противоположные заявления, а продление защитного статуса для украинцев спровоцирует миграционный поток.

"Продлевая статус защиты еще почти на два года, левоцентристское большинство в Федеральном совете (прим. ред. - правительство) явно не сдерживает своего слова. Вопреки обещаниям о том, что статус S будет ориентирован на возвращение, большинство украинцев останутся в нашей стране, как правило, за счет швейцарских налогоплательщиков. Продление статуса S приведет к еще большей иммиграции в наше социальное государство", — говорится в документе.

Так, украинцы поставлены в равные условия со швейцарским населением в вопросах социальной помощи, и, следовательно, люди с низким уровнем образования "в конечном итоге получают столько же или даже больше денег, чем они могли бы заработать, если бы работали", считают в "Демократическом союзе центра".
Напомним, в среду, 1 ноября, правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025-го при условии, что уровень их активности составит 40 процентов к концу 2024 года. По данным Государственного секретариата по миграции, по состоянию на 27 октября статус беженца S в стране имели 66 015 украинцев. Специальный статус дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами.
Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить, чтобы избавиться от беженцев с Украины. За возвращение на родину им выдадут от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).

*Статус временной защиты в Швейцарии (Разрешение S, Permit S, Status S, Ausweis S) — официальный статус, дающий право на пребывание в Швейцарии для граждан третьих стран, покинувших страну постоянного проживания из-за войны, экологической катастрофы, либо любого другого массового чрезвычайного обстоятельства.
 
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