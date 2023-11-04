Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050737263.html
Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины
Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины - 04.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины
Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и комплекса С-400 показала отличный результат на поле боя, уничтожив большое количество истребителей ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-04T04:15
2023-11-04T04:15
новости
россия
украина
авиация
истребитель
сво
с-400
пво
самолет
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/17/1033871768_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0f8a3fe52a6f0f422248ccf64c3a57b8.jpg
Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и С-400 была доработана и сейчас начала успешно работать. За несколько дней было сбито сразу 24 вражеских самолета, рассказал эксперт.Самолёт А-50 дает целеуказания, С-400 запускает ракету, которая с помощью инерционной системы и корректирующих команд наводится в определённый квадрат. После этого на ракете включается активная головка самонаведения, — и чем ближе к цели, тем точнее наведение, добавил он.gять назад Израиль с помощью истребителей F-16 атаковал сирийские позиции и старые советские аналоговые С-200, которые находятся на вооружении Сирии с 1982 года, сбили этот самолет. Если С-200 справляются с F-16, то С-400 и С-350 "Витязь", Бук-М2 выполнят данную задачу еще эффективнее, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050392852.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/17/1033871768_199:0:2422:1667_1920x0_80_0_0_e04a37bd01b1cac599851485baf6318e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, авиация, истребитель, сво, с-400, пво, самолет, ракеты
Новости, Россия, Украина, авиация, истребитель, СВО, С-400, ПВО, самолет, ракеты

Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины

04:15 04.11.2023
 
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Перейти в фотобанк
Читать в
Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и комплекса С-400 показала отличный результат на поле боя, уничтожив большое количество истребителей ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и С-400 была доработана и сейчас начала успешно работать. За несколько дней было сбито сразу 24 вражеских самолета, рассказал эксперт.
Самолёт А-50 дает целеуказания, С-400 запускает ракету, которая с помощью инерционной системы и корректирующих команд наводится в определённый квадрат. После этого на ракете включается активная головка самонаведения, — и чем ближе к цели, тем точнее наведение, добавил он.
"Отсюда высокая точность поражения, причем на предельно малых высотах. Эта система будет совершенствоваться, и по F-16 мы сможем отработать не хуже", - подчеркнул Кнутов.
gять назад Израиль с помощью истребителей F-16 атаковал сирийские позиции и старые советские аналоговые С-200, которые находятся на вооружении Сирии с 1982 года, сбили этот самолет. Если С-200 справляются с F-16, то С-400 и С-350 "Витязь", Бук-М2 выполнят данную задачу еще эффективнее, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 октября, 15:26
Украинские летчики выполнили "домашнее задание" и готовятся пересесть на F-16В ближайшее время группа летчиков ВСУ, которая в настоящий момент обучается пилотированию истребителя F-16, должна опробовать этот истребитель в воздухе. Такой прогноз 22 октября в эфире украинского ТВ сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
 
НовостиРоссияУкраинаавиацияистребительСВОС-400ПВОсамолетракеты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике
16:07Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян
16:01"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
15:46В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру
15:32Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО
15:29Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
15:11В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
15:01Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи
14:33Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта"
14:33У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском
14:06Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию
13:55Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
13:37Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
13:21Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой"
13:04Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
12:49Несмотря на атаки врага. В Москве стартовала выставка-форум "Россия"
12:47Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя
12:37Министр обороны Италии: момент для перемирия на Украине еще не наступил
12:09Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров
11:39Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом
Лента новостейМолния