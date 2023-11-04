Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и комплекса С-400 показала отличный результат на поле боя, уничтожив большое количество истребителей ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и С-400 была доработана и сейчас начала успешно работать. За несколько дней было сбито сразу 24 вражеских самолета, рассказал эксперт.
Самолёт А-50 дает целеуказания, С-400 запускает ракету, которая с помощью инерционной системы и корректирующих команд наводится в определённый квадрат. После этого на ракете включается активная головка самонаведения, — и чем ближе к цели, тем точнее наведение, добавил он.
"Отсюда высокая точность поражения, причем на предельно малых высотах. Эта система будет совершенствоваться, и по F-16 мы сможем отработать не хуже", - подчеркнул Кнутов.
gять назад Израиль с помощью истребителей F-16 атаковал сирийские позиции и старые советские аналоговые С-200, которые находятся на вооружении Сирии с 1982 года, сбили этот самолет. Если С-200 справляются с F-16, то С-400 и С-350 "Витязь", Бук-М2 выполнят данную задачу еще эффективнее, резюмировал собеседник Украина.ру.
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