https://ukraina.ru/20231104/1050737263.html

Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины

Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины - 04.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как С-400 "Триумф" в связке с A-50 устроили массовый самолетопад для ВВС Украины

Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и комплекса С-400 показала отличный результат на поле боя, уничтожив большое количество истребителей ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-04T04:15

2023-11-04T04:15

2023-11-04T04:15

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пво

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ракеты

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Связка самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и С-400 была доработана и сейчас начала успешно работать. За несколько дней было сбито сразу 24 вражеских самолета, рассказал эксперт.Самолёт А-50 дает целеуказания, С-400 запускает ракету, которая с помощью инерционной системы и корректирующих команд наводится в определённый квадрат. После этого на ракете включается активная головка самонаведения, — и чем ближе к цели, тем точнее наведение, добавил он.gять назад Израиль с помощью истребителей F-16 атаковал сирийские позиции и старые советские аналоговые С-200, которые находятся на вооружении Сирии с 1982 года, сбили этот самолет. Если С-200 справляются с F-16, то С-400 и С-350 "Витязь", Бук-М2 выполнят данную задачу еще эффективнее, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231022/1050392852.html

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новости, россия, украина, авиация, истребитель, сво, с-400, пво, самолет, ракеты