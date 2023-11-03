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"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ

"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ - 03.11.2023 Украина.ру

"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ

У Киева есть "стратегия победы" над Россией, основу которой составляет, в том числе, дестабилизация обстановки и внутренние российские беспорядки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X

2023-11-03T22:53

2023-11-03T22:53

2023-11-03T22:54

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По сути, украинская сторона уже в открытую подтверждает свою причастность к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Помимо внутренней дестабилизации, Подоляк делает ставку на увеличение поставок вооружения для достижения технологического превосходства на поле боя, в то время как РФ якобы не выполнит оборонный заказ. Далее Подоляк фантазирует:В совокупности эти факторы, предполагает советник ОП, приведут к тому, что Россия сосредоточится на внутренних проблемах и займёт "место не глобального игрока". Объёмный пост Подоляка – это реакция на серию статей об Украине в международных СМИ, в которых описывается начальный сценарий для Киева. Напомним, статья Time на обложке с Зеленским вызвала бурную реакцию как в политических кругах, так и в обществе. В ней утверждалось, что президент Украины зол из-за снижения интереса западных союзников к Киеву, в победу страны кроме Зеленского никто не верит, а армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников. Позже в свет вышла статья Economist в которой главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВС РФ превосходят или имеют паритет с украинской армией. Он призвал не недооценивать Россию, отметив, что она "будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах ещё значительное время". Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о причастности Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

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новости, украина, россия, сво, беспорядки