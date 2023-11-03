https://ukraina.ru/20231103/1050760542.html

Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко

Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко - 03.11.2023 Украина.ру

Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко

Запад не поможет Украине в вопросах становления экономики. Этим придётся заниматься России и Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко

2023-11-03T20:53

2023-11-03T20:53

2023-11-03T20:54

новости

лукашенко

украина

сво

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049432731_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_573944252e6baa17379c9f752dcd7e5a.jpg

По его словам, эта тема является предметом длительного обсуждения президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой. Москву и Минск ожидает "огромный объём работ" в этом направлении, добавил Лукашенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, про Украину все забудут и страна "всё равно будет наша, так как никому больше не нужна".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лукашенко, украина, сво, владимир путин