Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко - 03.11.2023 Украина.ру
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Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко - 03.11.2023 Украина.ру
Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
Запад не поможет Украине в вопросах становления экономики. Этим придётся заниматься России и Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко
2023-11-03T20:53
2023-11-03T20:54
новости
лукашенко
украина
сво
владимир путин
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По его словам, эта тема является предметом длительного обсуждения президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой. Москву и Минск ожидает "огромный объём работ" в этом направлении, добавил Лукашенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, про Украину все забудут и страна "всё равно будет наша, так как никому больше не нужна".
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новости, лукашенко, украина, сво, владимир путин
Новости, Лукашенко, Украина, СВО, Владимир Путин

Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко

20:53 03.11.2023 (обновлено: 20:54 03.11.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
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Читать в
Запад не поможет Украине в вопросах становления экономики. Этим придётся заниматься России и Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко
По его словам, эта тема является предметом длительного обсуждения президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой.
"Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) на эту тему много говорим. Они (прим. ред. – украинцы) придут к нам за помощью", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Москву и Минск ожидает "огромный объём работ" в этом направлении, добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, про Украину все забудут и страна "всё равно будет наша, так как никому больше не нужна".
 
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