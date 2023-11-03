Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:53 03.11.2023 (обновлено: 20:54 03.11.2023)
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Запад не поможет Украине в вопросах становления экономики. Этим придётся заниматься России и Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко
По его словам, эта тема является предметом длительного обсуждения президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой.
"Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) на эту тему много говорим. Они (прим. ред. – украинцы) придут к нам за помощью", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Москву и Минск ожидает "огромный объём работ" в этом направлении, добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, про Украину все забудут и страна "всё равно будет наша, так как никому больше не нужна".