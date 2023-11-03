"Будет наша, никому она не нужна". Лукашенко рассказал о перспективах Украины

Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется

Украинские власти задумали усилить полномочия президента. Для этого нужно изменить государственный строй и Конституцию. Пока технически это невозможно — военное положение. Однако прощупывать общественное мнение на этот счет и подготовить народ к тому, что Украина может из парламентской превратиться в президентскую республику, уже можно начинать