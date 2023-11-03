"Будет наша, никому она не нужна". Лукашенко рассказал о перспективах Украины
© president.gov.byАлександр Лукашенко
© president.gov.by
Из-за эскалации палестино-израильского конфликта Украина отходит на задний план в западной повестке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слова президента приводит издание БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с гражданами в Островце (Гродненская область) прокомментировал влияние обострения на Ближнем Востоке на мировую повестку.
"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна, - сказал глава государства. - Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план".
Белорусский президент добавил, что "головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру".
Лукашенко привёл пример Афганистана, когда оттуда ушли американцы: "Кинули и уехали. "Точно так будет и здесь. Они (США. – Ред.) далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня", добавил президент Белоруссии.
"Поэтому этот регион (Украина. – Ред.) – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - констатировал он.
По словам белорусского лидера, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России". Он полагает, что Европа не может сопротивляться тому, что "американцы рвут её на части".
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