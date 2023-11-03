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В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок

В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок - 03.11.2023 Украина.ру

В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок

В результате массированного обстрела украинской армией дворца культуры имени Героя России и ДНР Владимира Жоги в Волновахе ранена 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК

2023-11-03T20:06

2023-11-03T20:06

2023-11-03T20:07

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Как уточняет телеграм-канал "Readovka", в момент обстрела подросток находилась в автомобиле на парковке неподалёку от местного Дворца культуры. Она получила осколочное ранение. Уточняется, что сегодня, 3 ноября, в волновахском ДК имени Жоги проходил концерт, приуроченный предстоящему Дню народного единства. Повреждения также получил волновахский дворец культуры. До этого Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе.Ранее "Украина.ру" писала о гибели при обстреле минимум девяти человек, ещё столько же получили ранения в Херсонской области. Вооруженные силы Украины нанесли удар по отделению Пенсионного фонда и Центра занятости в пгт Чаплинки.

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новости, волноваха, днр, обстрелы, всу, сво, спецоперация