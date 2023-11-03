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В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок
В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок - 03.11.2023 Украина.ру
В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок
В результате массированного обстрела украинской армией дворца культуры имени Героя России и ДНР Владимира Жоги в Волновахе ранена 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
2023-11-03T20:06
2023-11-03T20:06
2023-11-03T20:07
новости
волноваха
днр
обстрелы
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спецоперация
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Как уточняет телеграм-канал "Readovka", в момент обстрела подросток находилась в автомобиле на парковке неподалёку от местного Дворца культуры. Она получила осколочное ранение. Уточняется, что сегодня, 3 ноября, в волновахском ДК имени Жоги проходил концерт, приуроченный предстоящему Дню народного единства. Повреждения также получил волновахский дворец культуры. До этого Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе.Ранее "Украина.ру" писала о гибели при обстреле минимум девяти человек, ещё столько же получили ранения в Херсонской области. Вооруженные силы Украины нанесли удар по отделению Пенсионного фонда и Центра занятости в пгт Чаплинки.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, волноваха, днр, обстрелы, всу, сво, спецоперация
Новости, Волноваха, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация
В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнок
20:06 03.11.2023 (обновлено: 20:07 03.11.2023)
В результате массированного обстрела украинской армией дворца культуры имени Героя России и ДНР Владимира Жоги в Волновахе ранена 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
Как уточняет телеграм-канал "Readovka", в момент обстрела подросток находилась в автомобиле на парковке неподалёку от местного Дворца культуры. Она получила осколочное ранение.
Уточняется, что сегодня, 3 ноября, в волновахском ДК имени Жоги проходил концерт, приуроченный предстоящему Дню народного единства.
"В концертном зале находились десятки зрителей, когда туда устремилась ракета — ВСУ захотели "поздравить" жителей Волновахи с предстоящим Днём народного единства. Людей спасла случайность, ведь в последний момент они покинули аудиторию. С теми, кто не смог избежать удара, сейчас работают медики", – говорится в сообщении телеграм-канала.
Повреждения также получил волновахский дворец культуры.
До этого Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе.
Ранее "Украина.ру" писала
о гибели при обстреле минимум девяти человек, ещё столько же получили ранения в Херсонской области. Вооруженные силы Украины нанесли удар по отделению Пенсионного фонда и Центра занятости в пгт Чаплинки.