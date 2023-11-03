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Артобстрел ВСУ лишил жизни девятерых мирных жителей Херсонской области

Артобстрел ВСУ лишил жизни девятерых мирных жителей Херсонской области - 03.11.2023 Украина.ру

Артобстрел ВСУ лишил жизни девятерых мирных жителей Херсонской области

В результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины Херсонской области минимум девять человек погибли в посёлке городского типа Чаплинки. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka

2023-11-03T18:16

2023-11-03T18:16

2023-11-03T18:16

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Утверждается, что жертвами обстрела стали ещё девять человек, которые получили ранения. В этот раз киевские боевики использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. По данным СМИ, на пгт обрушился целый пакет снарядов – часть ракет оказалось сбито, однако несколько попали в местные отделения Пенсионного фонда и Центр занятости. Судя опубликованным в сети кадрам, часть здания полностью уничтожена. Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал о гибели одной мирной жительницы и ранении ещё двух человек. Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сво, обстрелы, херсонская область