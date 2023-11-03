https://ukraina.ru/20231103/1050759580.html

Путин: новые регионы РФ следует интегрировать плавно и естественно

Путин: новые регионы РФ следует интегрировать плавно и естественно - 03.11.2023 Украина.ру

Путин: новые регионы РФ следует интегрировать плавно и естественно

Укрупнение России за счёт новых регионов стало возможным в результате ошибок, допущенных как Западом, так и Украиной. Об этом шла речь 3 ноября на форуме "Сообщество" с участием президента России Владимира Путина

2023-11-03T19:31

2023-11-03T19:31

2023-11-03T19:31

новости

владимир путин

новые регионы рф

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воссоединение

госпереворот

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нато

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Российский лидер обратил внимание на коррумпированность постсоветской Украины и негативные последствия внутренней политики её руководства после государственного переворота 2014 года. Ни новые киевские власти, ни их западные покровители не собирались выполнять "минские соглашения" по урегулированию украинского конфликта, ставшего следствием госпереворота."Более того, отказались вообще публично их выполнять. Да ещё и всю эту территорию начали тащить в НАТО - нагло, не обращая внимания ни на какие наши протесты, на нашу позицию - будто нас вообще не существует", - отметил президент России.Говоря о воссоединившихся с Россией бывших регионах постсоветской Украины, которые до этого были частью российского государства, Путин сказал: "Нам нужно сделать всё, чтобы вхождение этих территорий было плавным, естественным, и как можно быстрее люди почувствовали бы результат".

https://ukraina.ru/20231103/1050757084.html

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