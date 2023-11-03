Путин: новые регионы РФ следует интегрировать плавно и естественно
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПразднование вхождения ДНР и ЛНР в состав России
Укрупнение России за счёт новых регионов стало возможным в результате ошибок, допущенных как Западом, так и Украиной. Об этом шла речь 3 ноября на форуме "Сообщество" с участием президента России Владимира Путина
Российский лидер обратил внимание на коррумпированность постсоветской Украины и негативные последствия внутренней политики её руководства после государственного переворота 2014 года. Ни новые киевские власти, ни их западные покровители не собирались выполнять "минские соглашения" по урегулированию украинского конфликта, ставшего следствием госпереворота.
"Более того, отказались вообще публично их выполнять. Да ещё и всю эту территорию начали тащить в НАТО - нагло, не обращая внимания ни на какие наши протесты, на нашу позицию - будто нас вообще не существует", - отметил президент России.
Говоря о воссоединившихся с Россией бывших регионах постсоветской Украины, которые до этого были частью российского государства, Путин сказал: "Нам нужно сделать всё, чтобы вхождение этих территорий было плавным, естественным, и как можно быстрее люди почувствовали бы результат".
Вчера, 18:10Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"