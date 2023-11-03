Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение
18:56 03.11.2023 (обновлено: 18:57 03.11.2023)
Украинцы в Житомире на неограниченный срок остались без водоснабжения. Причина этому – крупная авария на канализационном коллекторе, сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал"
Проблемы с водой начались 3 ноября с 15:00. Коммунальщики пока не называют сроков устранения последствий аварии.
"Имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", - сказано в сообщении.
Для того, чтобы специалисты могли восстановить целостность канализационной сети, с сегодняшнего дня полностью остановлено водоснабжение города.
"Просим набраться терпения, пока мы ликвидируем порыв", – добавили в "Житомирводоканал".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что правительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". По словам Кличко, Кабмин второй год не может уплатить 6,8 миллиарда гривен долга. По всей стране власти задолжали 36 млрд гривен.