Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение - 03.11.2023 Украина.ру
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Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение
Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение - 03.11.2023 Украина.ру
Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение
Украинцы в Житомире на неограниченный срок остались без водоснабжения. Причина этому – крупная авария на канализационном коллекторе, сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал"
2023-11-03T18:56
2023-11-03T18:57
новости
водоснабжение
украина
житомир
жкх
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Проблемы с водой начались 3 ноября с 15:00. Коммунальщики пока не называют сроков устранения последствий аварии. Для того, чтобы специалисты могли восстановить целостность канализационной сети, с сегодняшнего дня полностью остановлено водоснабжение города. Ранее мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что правительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". По словам Кличко, Кабмин второй год не может уплатить 6,8 миллиарда гривен долга. По всей стране власти задолжали 36 млрд гривен.
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новости, водоснабжение, украина, житомир, жкх
Новости, водоснабжение, Украина, Житомир, ЖКХ

Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение

18:56 03.11.2023 (обновлено: 18:57 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОтключение горячего водоснабжения
Отключение горячего водоснабжения - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Украинцы в Житомире на неограниченный срок остались без водоснабжения. Причина этому – крупная авария на канализационном коллекторе, сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал"
Проблемы с водой начались 3 ноября с 15:00. Коммунальщики пока не называют сроков устранения последствий аварии.
"Имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", - сказано в сообщении.
Для того, чтобы специалисты могли восстановить целостность канализационной сети, с сегодняшнего дня полностью остановлено водоснабжение города.
"Просим набраться терпения, пока мы ликвидируем порыв", – добавили в "Житомирводоканал".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что правительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". По словам Кличко, Кабмин второй год не может уплатить 6,8 миллиарда гривен долга. По всей стране власти задолжали 36 млрд гривен.
 
НовостиводоснабжениеУкраинаЖитомирЖКХ
 
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