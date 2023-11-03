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Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение

Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение - 03.11.2023 Украина.ру

Почти как в ДНР: в Житомире полностью прекращено водоснабжение

Украинцы в Житомире на неограниченный срок остались без водоснабжения. Причина этому – крупная авария на канализационном коллекторе, сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал"

2023-11-03T18:56

2023-11-03T18:56

2023-11-03T18:57

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Проблемы с водой начались 3 ноября с 15:00. Коммунальщики пока не называют сроков устранения последствий аварии. Для того, чтобы специалисты могли восстановить целостность канализационной сети, с сегодняшнего дня полностью остановлено водоснабжение города. Ранее мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что правительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". По словам Кличко, Кабмин второй год не может уплатить 6,8 миллиарда гривен долга. По всей стране власти задолжали 36 млрд гривен.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, водоснабжение, украина, житомир, жкх