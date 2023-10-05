Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезоном - 05.10.2023 Украина.ру
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Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезоном
Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезоном - 05.10.2023 Украина.ру
Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезоном
Правительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". Об 5 октября заявил киевский градоначальник Виталий Кличко
2023-10-05T13:53
2023-10-05T13:54
новости
киев
виталий кличко
бюджет
отопительный сезон
долги
финансирование
финансы
сша
бюджетники
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Правительство Украины не выполнило обещания перед теплоснабжающими предприятиями Киева. По словам Кличко, Кабмин второй год не может погасить 6,8 миллиарда гривен долга. По всей стране, добавил Кличко, власти задолжали 36 млрд гривен. "То есть, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа", - сообщил Кличко.Владимир Зеленский давал поручение компенсировать, правительство обещало это сделать, но не сделало и "денег мы пока так и не дождались", добавил Кличко. По его словам, картина сложилась безрадостная: "Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому городские власти обращаются к правительству погасить столице (и всем другим общинам Украины) задолженность государства по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение".Виталий Кличко и ранее обращал внимание на задолженность правительства перед Киевом. До этого правительство Украины неоднократно повышало стоимость услуг ЖКХ, что оказалось очень чувствительным для широких слоёв бедного по европейским меркам населения постсоветской республики.Тем временем пресса США обсуждает проблемы Вашингтона в спонсировании Киева. По оценкам Wall Street Journal, при сохранении нынешнего положения дел с бюджетом США через месяц украинские бюджетники могут остаться без зарплат.
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новости, киев, виталий кличко, бюджет, отопительный сезон, долги, финансирование, финансы, сша, бюджетники, теплоснабжение, теплосеть, тарифы, жкх, бедность, отопление
Новости, Киев, Виталий Кличко, бюджет, отопительный сезон, долги, финансирование, финансы, США, бюджетники, теплоснабжение, теплосеть, тарифы, ЖКХ, бедность, отопление

Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезоном

13:53 05.10.2023 (обновлено: 13:54 05.10.2023)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Правительство Украины до сих пор не погасило задолженность перед Киевом и другими городами накануне "отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным". Об 5 октября заявил киевский градоначальник Виталий Кличко
Правительство Украины не выполнило обещания перед теплоснабжающими предприятиями Киева. По словам Кличко, Кабмин второй год не может погасить 6,8 миллиарда гривен долга. По всей стране, добавил Кличко, власти задолжали 36 млрд гривен.
"То есть, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа", - сообщил Кличко.
Владимир Зеленский давал поручение компенсировать, правительство обещало это сделать, но не сделало и "денег мы пока так и не дождались", добавил Кличко. По его словам, картина сложилась безрадостная:
"Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому городские власти обращаются к правительству погасить столице (и всем другим общинам Украины) задолженность государства по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение".
Виталий Кличко и ранее обращал внимание на задолженность правительства перед Киевом. До этого правительство Украины неоднократно повышало стоимость услуг ЖКХ, что оказалось очень чувствительным для широких слоёв бедного по европейским меркам населения постсоветской республики.
Тем временем пресса США обсуждает проблемы Вашингтона в спонсировании Киева. По оценкам Wall Street Journal, при сохранении нынешнего положения дел с бюджетом США через месяц украинские бюджетники могут остаться без зарплат.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 20:08
Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона Отопительный сезон в украинской столице под угрозой срыва из-за огромного госдолга перед Киевом — государство не в состоянии уплатить 6,8 миллиардов гривен (более 18 триллионов рублей) для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Об этом во вторник, 3 октября, заявил мэр города Виталий Кличко.
 
НовостиКиевВиталий Кличкобюджетотопительный сезондолгифинансированиефинансыСШАбюджетникитеплоснабжениетеплосетьтарифыЖКХбедностьотопление
 
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