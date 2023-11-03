https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире - 03.11.2023 Украина.ру
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире
Россия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
2023-11-03T18:40
2023-11-03T18:40
2023-11-03T18:44
новости
владимир путин
коррупция
коррупционеры
борьба с коррупцией
украина
постсоветское пространство
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/26/1024982628_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_a3467a3b9e83a1bc3ef83b9a2176a822.jpg
Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю - такого в мире нет!".До начала СВО западные СМИ регулярно обращали внимание на коррумпированность Украины. Западные рейтинговые агентства и исследовательские группы регулярно публиковали отчёты с выводами о коррупционном лидерстве Украины. Такие исследования проводятся на Украине даже во время СВО. Из недавнего социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) следует, что 36% опрошенных считают Украину безнадёжно коррумпированной и не наблюдают положительных изменений. 59% полагают, что на Украине все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения".Владимир Зеленский отрицает лидерство Украины в рейтингах исследования коррупции. На одной из закрытых встреч с работниками СМИ он потребовал не писать о коррупции на Украине. Скандальное требование Зеленского вызвало возмущение не только в постсоветской республике, но и в ЕС.
https://ukraina.ru/20231103/1050755572.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/26/1024982628_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_3cc541f1c3bab79e630379032ffbd287.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, украина, постсоветское пространство, сво
Новости, Владимир Путин, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, Украина, постсоветское пространство, СВО
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире
18:40 03.11.2023 (обновлено: 18:44 03.11.2023)
Россия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"