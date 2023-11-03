Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире - 03.11.2023 Украина.ру
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире
Россия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
2023-11-03T18:40
2023-11-03T18:44
новости
владимир путин
коррупция
коррупционеры
борьба с коррупцией
украина
постсоветское пространство
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/26/1024982628_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_a3467a3b9e83a1bc3ef83b9a2176a822.jpg
Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю - такого в мире нет!".До начала СВО западные СМИ регулярно обращали внимание на коррумпированность Украины. Западные рейтинговые агентства и исследовательские группы регулярно публиковали отчёты с выводами о коррупционном лидерстве Украины. Такие исследования проводятся на Украине даже во время СВО. Из недавнего социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) следует, что 36% опрошенных считают Украину безнадёжно коррумпированной и не наблюдают положительных изменений. 59% полагают, что на Украине все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения".Владимир Зеленский отрицает лидерство Украины в рейтингах исследования коррупции. На одной из закрытых встреч с работниками СМИ он потребовал не писать о коррупции на Украине. Скандальное требование Зеленского вызвало возмущение не только в постсоветской республике, но и в ЕС.
https://ukraina.ru/20231103/1050755572.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102498/26/1024982628_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_3cc541f1c3bab79e630379032ffbd287.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, украина, постсоветское пространство, сво
Новости, Владимир Путин, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, Украина, постсоветское пространство, СВО

Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире

18:40 03.11.2023 (обновлено: 18:44 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкП. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю - такого в мире нет!".
До начала СВО западные СМИ регулярно обращали внимание на коррумпированность Украины. Западные рейтинговые агентства и исследовательские группы регулярно публиковали отчёты с выводами о коррупционном лидерстве Украины.
Такие исследования проводятся на Украине даже во время СВО. Из недавнего социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) следует, что 36% опрошенных считают Украину безнадёжно коррумпированной и не наблюдают положительных изменений. 59% полагают, что на Украине все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения".
Владимир Зеленский отрицает лидерство Украины в рейтингах исследования коррупции. На одной из закрытых встреч с работниками СМИ он потребовал не писать о коррупции на Украине. Скандальное требование Зеленского вызвало возмущение не только в постсоветской республике, но и в ЕС.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 17:13
Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупцииС другой стороны, Россия должна внедрят свои стандарты и не допустить коррупции, отметил президент
 
НовостиВладимир Путинкоррупциякоррупционерыборьба с коррупциейУкраинапостсоветское пространствоСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:49Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК
02:35Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:17В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
01:52Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
01:36Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
01:10На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
00:48За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
00:28Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
00:03Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
23:30Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
23:09Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
22:53"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ
22:11Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ
22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
21:47Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
21:31Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи
21:08Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
20:53Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:38Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
20:19Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Лента новостейМолния