https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html

Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире

Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире - 03.11.2023 Украина.ру

Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире

Россия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"

2023-11-03T18:40

2023-11-03T18:40

2023-11-03T18:44

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сво

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Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю - такого в мире нет!".До начала СВО западные СМИ регулярно обращали внимание на коррумпированность Украины. Западные рейтинговые агентства и исследовательские группы регулярно публиковали отчёты с выводами о коррупционном лидерстве Украины. Такие исследования проводятся на Украине даже во время СВО. Из недавнего социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) следует, что 36% опрошенных считают Украину безнадёжно коррумпированной и не наблюдают положительных изменений. 59% полагают, что на Украине все-таки "есть попытки борьбы с коррупцией и положительные изменения".Владимир Зеленский отрицает лидерство Украины в рейтингах исследования коррупции. На одной из закрытых встреч с работниками СМИ он потребовал не писать о коррупции на Украине. Скандальное требование Зеленского вызвало возмущение не только в постсоветской республике, но и в ЕС.

https://ukraina.ru/20231103/1050755572.html

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новости, владимир путин, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, украина, постсоветское пространство, сво