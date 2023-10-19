https://ukraina.ru/20231019/1050335129.html

Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября

Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября - 19.10.2023 Украина.ру

Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября

Пока Байден согласовывает очередные миллиарды для помощи Киеву, на Украине пытаются продавать западное оружие на черных рынках. О случаях коррупции пытаются рассказать всему миру украинские журналисты, однако Зеленский им в противовес ответил такое, что они не то, что возмутились – они были шокированы, пишут западные СМИ

2023-10-19T17:41

2023-10-19T17:41

2023-10-19T17:41

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Явная тайнаЗеленский потребовал, чтобы пресса не писала о коррупции на Украине до окончания конфликта, сообщает Вerliner-zeitung.Такое заявление он сделал на неофициальной встрече с представителями СМИ в то время, как накануне один из украинских новостных порталов опубликовал журналистское расследование о завышенных ценах на продукцию, поставляемую для нужд Минобороны.Журналисты возмутились просьбой президента Украины, кроме того, он “заткнул им рты, не предложив никакого способа бороться со взяточничеством”.В связи с этим бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский является главным коррупционером в стране.На встрече Зеленского с журналистами присутствовала и главный редактор портала ZN.UA Юлия Мостовая, которая тоже была поражена словами Зеленского."Что касается темы коррупции на Украине, то мы бы приняли эти условия и не писали о ней, если бы Зеленский компетентно обратился к нам, сказав: "Мне бы не хотелось, чтобы это явление разрушало наши тылы и влияло на возможности наших сил на фронте", - говорит Мостовая.Главред предложила, чтобы президент Украины хоть как-то попытался исправить ситуацию. Например, рекомендовал журналистам направлять результаты своих расследований о коррупции с доказательствами контактному лицу в аппарате президента.“Пусть этот человек даст им оценку, а в случае отсутствия реакции из аппарата эти материалы могли бы быть опубликованы. Как говорится, был бы шанс исправиться. Однако такого предложения от Зеленского не последовало”, - пояснила Мостовая.Девушка рассказала, что Зеленский приказал им молчать до победы, в противном случае “никакой победы не будет”.Слаб для большой целиКиев получил ракеты ATACMS, но их бессмысленно использовать для борьбы с танками: бронетехнику они не берут, утверждает Forbes.Белый дом официально подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметил, что "мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности".Поставленные Киеву ракеты М39 способны уничтожить на аэродромах целые вертолетные полки и пробить брешь в колоннах снабжения и батареях ПВО, однако не все подвластно этому виду оружию, полагают военные эксперты в Forbes.Специалисты объясняют это тем, что боеголовка М39 выбрасывает около 1000 суббоеприпасов размером с гранату. При этом если снаряд попадет не в цель, а где-то рядом, например, рядом с танком, то ожидаемый урон машине она не принесет.К слову, армия США хранит в своем арсенале сотни подобных ракет с истекшим сроком годности, которые, в том числе, были поставлены на Украину, передает издание. Администрация Байдена заявила, что не намерена раскрывать число поставленных устаревших ракет. Однако, как сообщило ранее агентство Associated Press, США передали Украине к настоящему времени "менее дюжины" ATACMS.В издании ссылаясь на неназванных должностных лиц, сообщили, что поставки этих вооружений состоялись в "последние несколько дней".Так, подобными ракетами ВСУ уже успели обстрелять аэродром под Бердянском. В ходе обстрела ракеты разбросали почти 3 000 суббоеприпасов М74 по северному перрону аэродрома, взорвав стоящие там ударные вертолеты, утверждают в Forbes.По мнению майора армии США Джеймса Хаттона, M39 и его 400-граммовые суббоеприпасы M74 из стали и вольфрама идеально подходят для поражения слабозащищенных целей, но для чего-то более крупного не пригодны.В свою очередь российский военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Rg.ru утверждает, что ракета ATACMS во многих отношениях напоминает советскую ракету "Точка-У". А, как известно, российская армия уже сталкивалась с такими видами ракет и работает с ними достаточно уверенно, полагает Кнутов.Эксперт считает, что практически все российские средства ПВО могут поражать ракеты ATACMS, вопрос только в выстраивании системы защиты и размещении комплексов на потенциально опасных направлениях.Главным моментом в борьбе с М39 он считает то, что важно вовремя их обнаружить и уничтожить саму установку, с которой идет запуск. Кнутов рассказал, что ликвидировать установку достаточно сложно, так как эти машины эти очень мобильны и уходят с места нанесения удара практически моментально.Черная коррупцияУкраина продает западное оружие на черных рынках конфликтных регионов, заявил полковник военной разведки Франции Эрик Денесе.Денесе полагает, что оружие, которое поставляет США, не приносят Украине ничего, кроме вреда международной безопасности. В том числе, как утверждает полковник, это происходит на фоне высокого уровня коррупции среди украинских чиновников. Мафия сбывает значительную часть западного оружия, а это чревато многими печальными последствиями. По информации Денесе, оружие попадает, в частности, и в Центральную Америку.Эксперт уточнил, что подобные действия в первую очередь играют на руку непосредственно американской промышленности, а именно – американским торговцам оружия. Денесе говорит, что США оказывают помощь Украине вовсе не из-за благородных побуждений: всё делается для того, как считает эксперт, чтобы Киев использовал эти поставки как ключ к получению взяток, и, таким образом, финансирования американских политических кампаний.Он отмечает, что как только деньги направляются на Украину, то оттуда часть из них сразу же возвращается обратно для финансирования политических кампаний.Раннее военный эксперт Вадим Козюлин в интервью изданию "Взгляд" рассказал, что все это обеспечивало хороший заработок для участников процесса, эти связи и цепочки сохранены и сегодня, хотя периодически в схеме менялись посредники.Эксперт полагает, что коррупционная цепочка выглядит следующим образом: получая оружие, Украина предоставляет сертификат о том, что является конечным пользователем и никому ничего передавать не будет без согласия продавца. Но потом происходит подмена документов или даже самого вооружения, говорит Козюлин.

https://ukraina.ru/20231019/1050334599.html

https://ukraina.ru/20231011/1050105378.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, россия, украина, всу, вс рф, atacms, ракеты, коррупция, сми, зарубежье