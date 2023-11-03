Путин объяснил значение Дня народного единства - 03.11.2023 Украина.ру
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Путин объяснил значение Дня народного единства
Путин объяснил значение Дня народного единства - 03.11.2023 Украина.ру
Путин объяснил значение Дня народного единства
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" рассказал о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября
2023-11-03T15:53
2023-11-03T16:03
новости
россия
владимир путин
день народного единства
выставка
вднх
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Президент России Владимир Путин поздравил всех присутствующих и граждан страны с Днём народного единства. Президент обратил внимание на то, как много за это время произошло событий в истории страны4 ноября в Москве на ВДНХ откроется выставка "Россия". Страна продемонстрирует свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте, сообщал мэр Сергей Собянин.Глава российской столицы отметил, что в проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.На стенде Москвы создадут интерактивное пространство. Оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы. Также будет рассказано о новых тенденциях Москвы в экологии и здравоохранении.Донецкая Народная Республика удивит посетителей выставки шахтой с углём и произведениями донбасских кузнецов. Акцент экспозиции будет сделан на истории края, неразрывно связанной с угольной промышленностью. Гостей ждет туннель времени в виде горы с шахтной выработкой и настоящим углем. Уголь посетители смогут взять на память в качестве сувенира.Как сообщалось ранее, под выставку-форум на ВДНХ отведено 265 тыс. кв. м. В рамках масштабного мероприятия будет представлена 131 экспозиция. Организаторы намерены проводить более 500 экскурсий ежедневно. Посетителям предложен дополнительный бесплатный транспорт.
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новости, россия, владимир путин, день народного единства, выставка, вднх
Новости, Россия, Владимир Путин, День народного единства, выставка, ВДНХ

Путин объяснил значение Дня народного единства

15:53 03.11.2023 (обновлено: 16:03 03.11.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
© POOL
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Читать в
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" рассказал о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября
Президент России Владимир Путин поздравил всех присутствующих и граждан страны с Днём народного единства.

"Праздник этот приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно, каких-то 400 с небольшим лет назад. Что такое 400 лет? Это на протяжении пяти-шести поколений. Быстро очень время летит. Пять-шесть поколений, всего-то", - сказал Путин.

Президент обратил внимание на то, как много за это время произошло событий в истории страны
"И на всех переломных её этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи", - подчеркнул глава российского государства.
4 ноября в Москве на ВДНХ откроется выставка "Россия". Страна продемонстрирует свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте, сообщал мэр Сергей Собянин.
Глава российской столицы отметил, что в проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.
На стенде Москвы создадут интерактивное пространство. Оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы. Также будет рассказано о новых тенденциях Москвы в экологии и здравоохранении.
Донецкая Народная Республика удивит посетителей выставки шахтой с углём и произведениями донбасских кузнецов. Акцент экспозиции будет сделан на истории края, неразрывно связанной с угольной промышленностью. Гостей ждет туннель времени в виде горы с шахтной выработкой и настоящим углем. Уголь посетители смогут взять на память в качестве сувенира.
Как сообщалось ранее, под выставку-форум на ВДНХ отведено 265 тыс. кв. м. В рамках масштабного мероприятия будет представлена 131 экспозиция. Организаторы намерены проводить более 500 экскурсий ежедневно. Посетителям предложен дополнительный бесплатный транспорт.
международная выставка-форум Россия
27 октября, 17:17
Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия" Для удобства посетителей организовали дополнительный бесплатный транспорт, сообщается на сайте выставки-форума
 
НовостиРоссияВладимир ПутинДень народного единствавыставкаВДНХ
 
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