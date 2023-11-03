https://ukraina.ru/20231103/1050750736.html

Путин объяснил значение Дня народного единства

Путин объяснил значение Дня народного единства - 03.11.2023 Украина.ру

Путин объяснил значение Дня народного единства

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" рассказал о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября

2023-11-03T15:53

2023-11-03T15:53

2023-11-03T16:03

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россия

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день народного единства

выставка

вднх

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Президент России Владимир Путин поздравил всех присутствующих и граждан страны с Днём народного единства. Президент обратил внимание на то, как много за это время произошло событий в истории страны4 ноября в Москве на ВДНХ откроется выставка "Россия". Страна продемонстрирует свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте, сообщал мэр Сергей Собянин.Глава российской столицы отметил, что в проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.На стенде Москвы создадут интерактивное пространство. Оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы. Также будет рассказано о новых тенденциях Москвы в экологии и здравоохранении.Донецкая Народная Республика удивит посетителей выставки шахтой с углём и произведениями донбасских кузнецов. Акцент экспозиции будет сделан на истории края, неразрывно связанной с угольной промышленностью. Гостей ждет туннель времени в виде горы с шахтной выработкой и настоящим углем. Уголь посетители смогут взять на память в качестве сувенира.Как сообщалось ранее, под выставку-форум на ВДНХ отведено 265 тыс. кв. м. В рамках масштабного мероприятия будет представлена 131 экспозиция. Организаторы намерены проводить более 500 экскурсий ежедневно. Посетителям предложен дополнительный бесплатный транспорт.

https://ukraina.ru/20231027/1050556082.html

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новости, россия, владимир путин, день народного единства, выставка, вднх