Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин - 31.10.2023 Украина.ру
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Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин - 31.10.2023 Украина.ру
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин
Россия продемонстрирует 4 ноября на ВДНХ свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Об этом 31 октября сообщил в своём ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин
2023-10-31T13:25
2023-10-31T13:25
новости
россия
москва
сергей собянин
форум
выставка
достижение
инновации
технологии и инновации
центр инновационного развития г. москвы
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Глава российской столицы отметил, что в проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.На стенде Москвы создадут интерактивное пространство. Оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы. Также будет рассказано о новых тенденциях Москвы в экологии и здравоохранении."Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", - сообщил Собянин.Как сообщалось ранее, под выставку-форум на ВДНХ отведено 265 тыс. кв. м. В рамках масштабного мероприятия будет представлена 131 экспозиция. Организаторы намерены проводить более 500 экскурсий ежедневно. Посетителям предложен дополнительный бесплатный транспорт.
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новости, россия, москва, сергей собянин, форум, выставка, достижение, инновации, технологии и инновации, центр инновационного развития г. москвы, новые регионы рф, регионы, вднх, российская экономика, экология, безопасность
Новости, Россия, Москва, Сергей Собянин, форум, выставка, достижение, инновации, Технологии и инновации, Центр инновационного развития г. Москвы, Новые регионы РФ, регионы, ВДНХ, российская экономика, экология, безопасность

Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин

13:25 31.10.2023
 
© russia.ruмеждународная выставка-форум "Россия"
международная выставка-форум Россия
© russia.ru
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Россия продемонстрирует 4 ноября на ВДНХ свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Об этом 31 октября сообщил в своём ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин
Глава российской столицы отметил, что в проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.
На стенде Москвы создадут интерактивное пространство. Оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы. Также будет рассказано о новых тенденциях Москвы в экологии и здравоохранении.
"Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", - сообщил Собянин.
Как сообщалось ранее, под выставку-форум на ВДНХ отведено 265 тыс. кв. м. В рамках масштабного мероприятия будет представлена 131 экспозиция. Организаторы намерены проводить более 500 экскурсий ежедневно. Посетителям предложен дополнительный бесплатный транспорт.
международная выставка-форум Россия
27 октября, 17:17
Сохраняя традиции: в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия" Для удобства посетителей организовали дополнительный бесплатный транспорт, сообщается на сайте выставки-форума
 
НовостиРоссияМоскваСергей СобянинфорумвыставкадостижениеинновацииТехнологии и инновацииЦентр инновационного развития г. МосквыНовые регионы РФрегионыВДНХроссийская экономикаэкологиябезопасность
 
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