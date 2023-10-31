https://ukraina.ru/20231031/1050639903.html

Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин

Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин - 31.10.2023 Украина.ру

Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ - Собянин

Россия продемонстрирует 4 ноября на ВДНХ свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Об этом 31 октября сообщил в своём ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин

2023-10-31T13:25

2023-10-31T13:25

2023-10-31T13:25

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Глава российской столицы отметил, что в проведении выставки-форума "Россия" задействованы 67 объектов ВДНХ. Посетителя будут представлены достижения 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.На стенде Москвы создадут интерактивное пространство. Оно наглядно представит историю развития города, успехи в повышении комфорта и безопасности столицы. Также будет рассказано о новых тенденциях Москвы в экологии и здравоохранении."Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников", - сообщил Собянин.Как сообщалось ранее, под выставку-форум на ВДНХ отведено 265 тыс. кв. м. В рамках масштабного мероприятия будет представлена 131 экспозиция. Организаторы намерены проводить более 500 экскурсий ежедневно. Посетителям предложен дополнительный бесплатный транспорт.

https://ukraina.ru/20231027/1050556082.html

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