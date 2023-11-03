https://ukraina.ru/20231103/1050728446.html
"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск
"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск - 03.11.2023 Украина.ру
"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск
ВСУ частично удалось решить некоторые тактические задачи в районе Клещеевки. При этом российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, идут бои за коксохимический завод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-03T05:50
2023-11-03T05:50
2023-11-03T05:50
новости
артемовск
купянское направление
купянск
"вагнеровцы"
чвк "вагнер"
красный лиман
херсонское направление
наступление
оборона
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Противник начал активно давить на Херсонском и Артемовском направлениях и ВС РФ перешли в активную оборону. На юг Артемовска перебросили бывших "вагнеровцев", там есть шанс отвоевать несколько высот, что не даст украинской армии продвинуться на восток и взять город под огневой контроль, рассказал эксперт.На севере Артемовска российские десантники хорошо держат оборону, были моменты, когда они смогли продвинуться вперед. К сожалению, на юге часть высот была утрачена, добавил он.Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод. Что касается Купянска и Красного Лимана, несмотря на переброшенные резервы ВСУ, там велика вероятность российского продвижения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050657876.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, артемовск, купянское направление, купянск, "вагнеровцы", чвк "вагнер", красный лиман, херсонское направление, наступление, оборона, украина, россия
Новости, Артемовск, Купянское направление, Купянск, "вагнеровцы", ЧВК "Вагнер", Красный Лиман, Херсонское направление, наступление, Оборона, Украина, Россия
"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск
ВСУ частично удалось решить некоторые тактические задачи в районе Клещеевки. При этом российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, идут бои за коксохимический завод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов