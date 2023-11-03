https://ukraina.ru/20231103/1050728446.html

"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск

"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск - 03.11.2023 Украина.ру

"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск

ВСУ частично удалось решить некоторые тактические задачи в районе Клещеевки. При этом российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, идут бои за коксохимический завод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-03T05:50

2023-11-03T05:50

2023-11-03T05:50

новости

артемовск

купянское направление

купянск

"вагнеровцы"

чвк "вагнер"

красный лиман

херсонское направление

наступление

оборона

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Противник начал активно давить на Херсонском и Артемовском направлениях и ВС РФ перешли в активную оборону. На юг Артемовска перебросили бывших "вагнеровцев", там есть шанс отвоевать несколько высот, что не даст украинской армии продвинуться на восток и взять город под огневой контроль, рассказал эксперт.На севере Артемовска российские десантники хорошо держат оборону, были моменты, когда они смогли продвинуться вперед. К сожалению, на юге часть высот была утрачена, добавил он.Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод. Что касается Купянска и Красного Лимана, несмотря на переброшенные резервы ВСУ, там велика вероятность российского продвижения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050657876.html

купянск

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новости, артемовск, купянское направление, купянск, "вагнеровцы", чвк "вагнер", красный лиман, херсонское направление, наступление, оборона, украина, россия