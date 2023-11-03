Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Киев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское и Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, за которую идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман, рассказал эксперт.
Киев понимает, что, если перестанет оказывать давление на позиции ВС РФ по всей линии фронта, то у российской армии появится возможность перейти в контрнаступление — у нас достаточно для этого сил и средств, добавил он.
"Чтобы этого не произошло, киевский режим вынужден снимать резервы с других участков, как правило, это Запорожское, Южнодонецкое и Угледарское направление, или перебрасывать тербаты из внутренних регионов страны", - подчеркнул Кнутов.
У них Киева другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать российским войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны ВС в зимний период, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 17:19Сергей Баранов: Денацификация невозможна без полного устранения украинского национализмаПочему режим Зеленского нужно называть либерал-фашизмом и что нужно сделать для полной денацификации Украины, в интервью Украина.ру рассказал аналитик-консультант Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат социологических наук Сергей Баранов