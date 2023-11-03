https://ukraina.ru/20231103/1050726514.html

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ - 03.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ

Киев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-03T05:20

2023-11-03T05:20

2023-11-03T05:20

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запорожское направление

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наступление

бои

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Украина пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское и Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, за которую идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман, рассказал эксперт.Киев понимает, что, если перестанет оказывать давление на позиции ВС РФ по всей линии фронта, то у российской армии появится возможность перейти в контрнаступление — у нас достаточно для этого сил и средств, добавил он.У них Киева другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать российским войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны ВС в зимний период, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050715783.html

запорожское направление

южно-донецкое направление

угледар

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новости, всу, вс рф, резервы, сво, запорожское направление, южно-донецкое направление, угледар, наступление, бои, херсонское направление, россия