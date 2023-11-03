Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ - 03.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ - 03.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ
Киев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-03T05:20
2023-11-03T05:20
новости
всу
вс рф
резервы
сво
запорожское направление
южно-донецкое направление
угледар
наступление
бои
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Украина пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское и Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, за которую идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман, рассказал эксперт.Киев понимает, что, если перестанет оказывать давление на позиции ВС РФ по всей линии фронта, то у российской армии появится возможность перейти в контрнаступление — у нас достаточно для этого сил и средств, добавил он.У них Киева другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать российским войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны ВС в зимний период, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050715783.html
запорожское направление
южно-донецкое направление
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новости, всу, вс рф, резервы, сво, запорожское направление, южно-донецкое направление, угледар, наступление, бои, херсонское направление, россия
Новости, ВСУ, ВС РФ, резервы, СВО, Запорожское направление, Южно-Донецкое направление, Угледар, наступление, бои, Херсонское направление, Россия

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФ

05:20 03.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Киев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское и Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, за которую идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман, рассказал эксперт.
Киев понимает, что, если перестанет оказывать давление на позиции ВС РФ по всей линии фронта, то у российской армии появится возможность перейти в контрнаступление — у нас достаточно для этого сил и средств, добавил он.
"Чтобы этого не произошло, киевский режим вынужден снимать резервы с других участков, как правило, это Запорожское, Южнодонецкое и Угледарское направление, или перебрасывать тербаты из внутренних регионов страны", - подчеркнул Кнутов.
У них Киева другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать российским войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны ВС в зимний период, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Баранов интервью - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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