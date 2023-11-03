https://ukraina.ru/20231103/1050714901.html

Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка

Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка - 03.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка

Когда украинские военные специально ведут обстрелы по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление и акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября является именно таким преступлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-03T05:10

2023-11-03T05:10

2023-11-03T05:10

новости

донецк

днр

обстрелы

мирные жители

снайпер

ракетный удар

гибель

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/67/1033906753_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_45b8731629c6ca60e259c48e71a2a71f.jpg

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 октября повторно ударили по месту прилета в Буденовском районе Донецка, куда уже приехали медики, военные и журналисты. Удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".В любой войне есть боевые и не боевые потери. При этом комбатанты убивают комбатантов. Но когда военные специально работают по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление, акт государственного терроризма, рассказал аналитик.Двойной обстрел в Донецке 31 октября именно такое преступление. Практика таких "двойников" применяется с давних времен, наверное, еще с англо-бурской войны и восстания сипаев в Индии. Тогда ее применяли англосаксы, добавил он.В последние годы такие двойные удары практиковались при совершении террористических актов с подрывом взрывных устройств в людных местах: торговых центрах, гостиницах и шиитских святынях, отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050663609.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, днр, обстрелы, мирные жители, снайпер, ракетный удар, гибель, всу, украина, россия