Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка - 03.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка
Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка - 03.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка
Когда украинские военные специально ведут обстрелы по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление и акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября является именно таким преступлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-03T05:10
2023-11-03T05:10
новости
донецк
днр
обстрелы
мирные жители
снайпер
ракетный удар
гибель
всу
украина
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 октября повторно ударили по месту прилета в Буденовском районе Донецка, куда уже приехали медики, военные и журналисты. Удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".В любой войне есть боевые и не боевые потери. При этом комбатанты убивают комбатантов. Но когда военные специально работают по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление, акт государственного терроризма, рассказал аналитик.Двойной обстрел в Донецке 31 октября именно такое преступление. Практика таких "двойников" применяется с давних времен, наверное, еще с англо-бурской войны и восстания сипаев в Индии. Тогда ее применяли англосаксы, добавил он.В последние годы такие двойные удары практиковались при совершении террористических актов с подрывом взрывных устройств в людных местах: торговых центрах, гостиницах и шиитских святынях, отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050663609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецк, днр, обстрелы, мирные жители, снайпер, ракетный удар, гибель, всу, украина, россия
Новости, Донецк, ДНР, обстрелы, мирные жители, снайпер, ракетный удар, гибель, ВСУ, Украина, Россия

Эксперт объяснил, как ВСУ применяют опыт Третьего рейха, чтобы "двойниками" убивать жителей Донецка

05:10 03.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Когда украинские военные специально ведут обстрелы по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление и акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября является именно таким преступлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 октября повторно ударили по месту прилета в Буденовском районе Донецка, куда уже приехали медики, военные и журналисты. Удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".
В любой войне есть боевые и не боевые потери. При этом комбатанты убивают комбатантов. Но когда военные специально работают по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление, акт государственного терроризма, рассказал аналитик.
Двойной обстрел в Донецке 31 октября именно такое преступление. Практика таких "двойников" применяется с давних времен, наверное, еще с англо-бурской войны и восстания сипаев в Индии. Тогда ее применяли англосаксы, добавил он.
"Особенно ярко она проявлялась при ведении снайперской работы немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Чтобы поразить как можно больше целей, немецкие снайперы ранили первую жертву — чтобы потом ликвидировать тех, кто попытается ее спасти", - подчеркнул Ефимов.
В последние годы такие двойные удары практиковались при совершении террористических актов с подрывом взрывных устройств в людных местах: торговых центрах, гостиницах и шиитских святынях, отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пожар в Тернополе. ДСНС України
1 ноября, 01:05
Результатом обстрела ВСУ Донецка стала гибель троих и ранение ещё 10 человек В результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ, передаёт телеканал "Звезда"
 
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