https://ukraina.ru/20231103/1050705316.html

"Прекратить убивать?" Эксперты и политики в Киеве гадают, чего хочет Запад

"Прекратить убивать?" Эксперты и политики в Киеве гадают, чего хочет Запад - 03.11.2023 Украина.ру

"Прекратить убивать?" Эксперты и политики в Киеве гадают, чего хочет Запад

Украинские эксперты и политики продолжают строить догадки, с какой целью партнеры Киева начали кампанию по развенчанию недавно еще возведенного на пьедестал "героя" Зеленского, продолжат ли программы военной помощи и не задумали ли партнеры сесть за стол переговоров с Москвой

2023-11-03T04:03

2023-11-03T04:03

2023-11-03T08:40

эксклюзив

сво

украина

запад

сми

владимир зеленский

кость бондаренко

александр дубинский

дмитрий раимов

политика

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В связи с этим с удвоенным вниманием изучают западную прессу, выискивая разного рода «сигналы». Покинувший Украину бизнесмен и политик, лидер либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов в интервью каналу Politeka заявил, что нашумевшая статья в Time означает, что Зеленского подталкивают к договоренностям с Россией, к заключению «невыгодного для Украины перемирия».Политик отметил, что Зеленский этого не хочет, он по-прежнему видит победу как выход на границы Украины 1991 года и настаивает на этом.«Но мы понимаем, что материально-технических ресурсов не хватает, чтобы эту задачу решить. И он не хочет сопоставить свои силы с возможностями», — сказал Балашов, добавив, что возможностей у Украины выйти на границы 1991 года сегодня нет. Но есть, по его мнению, возможность «прекратить убивать собственных солдат, то есть пойти на перемирие, даже если это сейчас невыгодно».«Посмотреть в будущее и заняться внутренним построением страны, укреплением границы — той, которая получится. И готовиться к тому, чтобы больше не нападали. Больше озаботиться борьбой с коррупцией и вступлением в ЕС и в НАТО, чем сейчас убивать наших солдат за террикон», — обрисовал политик желательный план действий киевской власти.Балашов отметил, что Киеву помогают 50 стран мира, но эти 50 стран якобы «напрочь на нюх не переваривают диктаторов».Что до Зеленского, то этот «некомпетентный человек пришел в президентский кабинет с невероятными амбициями маленького человечка и отбрасывает огромную тень на всю страну и на весь мир», заявил политик. Он продолжил: «Теперь эту тень перестали замечать и на нее спокойно наступают».Есть и другие трактовки статьи в Time. Так, украинский политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что в этой публикации именно о Зеленском, собственно, ничего плохого не сказано. Напротив, он показан самым большим патриотом Украины, поскольку настаивает на продолжении наступления и «больше всех верит в победу».Так что появление такой статьи вполне логично в ожидании возможных выборов на Украине в 2024 году и наблюдаемого сейчас снижения рейтинга Зеленского, сказал эксперт в эфире канала «Да это так». Он добавил, что вообще считает эту статью заказной, но заказ сделан именно для того чтобы выставить Зеленского как раз в хорошем свете.Отметим, что согласиться с таким прочтением статьи Time все-таки сложно, и большинство экспертов оценивают ее иначе.Известный украинский политолог Кость Бондаренко на том же канале отметил, что начат процесс десекрализации Зеленского. Он напомнил, что подобные «развенчивающие» украинского президента публикации в западных СМИ были и раньше. Таким образом с Зеленского начали «снимать позолоту» — не оправдал авансов. Россия выстояла в противостоянии с объединенным Западом, иллюзии у западных политиков рассеялись.Теперь война на Украине и сама Украина становятся обузой для Запада, там политики все чаще говорят, что пора как-то решать украинский вопрос, при этом конкретного плана Запад не имеет. В связи с этим десекрализация Зеленского выглядит абсолютно естественно, считает политолог. В другом интервью он высказал предположение, что Запад хочет заморозить украинский конфликт, в котором нет намеченных ранее результатов, «пожертвовать» им, поскольку появились другие горячие точки.Если украинский конфликт заморозят, американский ВПК от этого сильно не пострадает, его будут «кормить» другие конфликты. Но как заморозить? По мнению Бондаренко, скорее всего, будут переговоры между США и Россией — без участия Киева. А Киеву будут предлагать некую «консенсусную формулу», с которой украинское руководство может согласиться или нет.Пока Зеленский по-прежнему настаивает, что Украина будет воевать «до победы». Но в США конгрессмены-республиканцы требуют предъявить план, как именно Киев использует американскую помощь, чтобы достичь этой самой победы, «как Украина побеждает и сколько времени это займет?». Другими словами, республиканцы требуют объяснить, что такое «победа Киева» и представить четкий план ее достижения.Об этом конгрессмены написали Байдену (письмо опубликовал конгрессмен Майк Гарсия). В документе, в частности, говорится о том, что «американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию на Украине без видения побед».Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем блоге отметил, что у Зеленского, когда тот был в США, ни о чем таком не спросили — то есть он для американцев потерял субъектность. Да и плана у Зеленского никакого нет, констатировал нардеп, отметив, что именно об этом и идет речь в публикации Time.«И это, собственно, является главной ловушкой, в которую попала Украина с Зеленским, — нереализуемые планы, абсурдные задачи», — сказал политик. По его мнению, сейчас то же самое, что обещал в свое время кандидат Зеленский, обещает «откуда-то издалека» решивший стать президентом экс-советник ОП Алексей Арестович* в своей предвыборной программе, — у этих обещаний «те же авторы».Вообще, представители нынешней власти никаких планов написать не способны, они могут только писать на салфетке долю отката, констатировал Дубинский.«Рассматриваю ситуацию, которая сейчас складывается в Конгрессе США с помощью для Украины как катастрофическую с точки зрения неспособности украинской власти убедить конгрессменов ее не то чтобы предоставить, а увеличивать для успешного контрнаступления… Зеленский — это наша трагедия», — заявил депутат Рады.«В общем "респы" решили пристегивать теперь Байдена к Зеленскому и успехам ВСУ конкретнее. Чтобы конкретно Байден пообещал и вошел в выборы с результатами этих обещаний. Видимо, их аналитики уверены на 100%, что не существует такой помощи, которые США могут оказать и которая переломит ход войны. И, конечно, Байден не дурак это делать, а значит помощи не будет», — анализирует ситуацию телеграм-канал «Легитимный».Впрочем, окончательные выводы делать рано. Скорее всего, помощь Украине будет продолжена, но в других объемах, считает Кость Бондаренко. Он отметил, что на Украине в 2023 году десятки тысяч людей погибли, а побед нет — и налогоплательщики на Западе задают вопросы, куда идут их деньги. Кроме того, на Западе видят, что Зеленский построил на Украине полицейское государство: цензура, борьба с инакомыслием, закрытые границы, стремление подчинить весь бизнес одному центру и т. д.Тем временем реалистичность заявленной Зеленским цели выхода на границы 1991 года подвергают сомнению уже и на Украине. Невозможно в ходе контрнаступления вернуть территории и выйти на границы 1991 года, поскольку у Киева закончились ресурсы, заявил в своем видеоблоге украинский политолог Юрий Романенко. По его словам, нужно «открыто признать, что необходимо остановиться».По мнению эксперта, Украине от наступления надо перейти к обороне, а внутри страны надо «начать радикально менять все, перестать финансировать всю эту брусчатку и прочий бред, чтобы появились ресурсы, необходимые для изготовления тех самых ракет, бомб и всего остального».*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20231102/1050678220.html

https://ukraina.ru/20231101/1050643474.html

https://ukraina.ru/20231031/1050606709.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, запад, сми, владимир зеленский, кость бондаренко, александр дубинский, дмитрий раимов, политика, экономика, эксперты