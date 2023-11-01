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Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины

Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины - 01.11.2023 Украина.ру

Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине. Об этом информирует "Интерфакс-Украина"

2023-11-01T22:04

2023-11-01T22:04

2023-11-01T22:04

новости

алексей арестович

президент украины

владимир зеленский

выборы

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Арестович* заявил агентству о планах стать следующим лидером страны, а основой его политической программы на выборах станет пост, опубликованный ранее в телеграм-канале. В публикации значатся борьба с коррупцией, снижение налогов, развитие экономики и образования, переход к стратегической обороне на фронте, а также отказ от уже занятых Россией территорий.Помимо этого, в интервью журналистам будущий кандидат фактически подтвердил свой выезд из Украины. Когда на Украине пройдут президентские выборы до сих пор неизвестно. Власти склоняются к тому, что во время боевых действий голосование проводить не следует. Ранее Арестович* заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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новости, алексей арестович, президент украины, владимир зеленский, выборы