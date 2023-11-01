https://ukraina.ru/20231101/1050688949.html
Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины
Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины - 01.11.2023 Украина.ру
Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине. Об этом информирует "Интерфакс-Украина"
2023-11-01T22:04
2023-11-01T22:04
2023-11-01T22:04
новости
алексей арестович
президент украины
владимир зеленский
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/68/1033686822_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_349deade9121010293b4a3851c2fe52f.jpg
Арестович* заявил агентству о планах стать следующим лидером страны, а основой его политической программы на выборах станет пост, опубликованный ранее в телеграм-канале. В публикации значатся борьба с коррупцией, снижение налогов, развитие экономики и образования, переход к стратегической обороне на фронте, а также отказ от уже занятых Россией территорий.Помимо этого, в интервью журналистам будущий кандидат фактически подтвердил свой выезд из Украины. Когда на Украине пройдут президентские выборы до сих пор неизвестно. Власти склоняются к тому, что во время боевых действий голосование проводить не следует. Ранее Арестович* заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/68/1033686822_317:0:1705:1041_1920x0_80_0_0_c7dacaecfe1f8228273e9d13ad2c2143.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей арестович, президент украины, владимир зеленский, выборы
Новости, Алексей Арестович, президент Украины, Владимир Зеленский, выборы
Арестович* заявил о намерении стать президентом Украины
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* собирается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине. Об этом информирует "Интерфакс-Украина"
Арестович* заявил агентству о планах стать следующим лидером страны, а основой его политической программы на выборах станет пост, опубликованный ранее в телеграм-канале. В публикации значатся борьба с коррупцией, снижение налогов, развитие экономики и образования, переход к стратегической обороне на фронте, а также отказ от уже занятых Россией территорий.
Помимо этого, в интервью журналистам будущий кандидат фактически подтвердил свой выезд из Украины.
"У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я – ключевой спикер", — цитирует источник Арестовича*.
Когда на Украине пройдут президентские выборы до сих пор неизвестно. Власти склоняются к тому, что во время боевых действий голосование проводить не следует.
Ранее Арестович* заявлял
, что президент Украины Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга