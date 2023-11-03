Виктор Водолацкий о том, как потомки запорожских казаков освобождают Хортицу и бьют ВСУ
Специальная военная операция дала мощный взрывной эффект в казачьей среде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
После начала СВО казаки смогли показать, для чего существовали казачьи войска и подразделения, и почему руководители русского государства во главу угла всегда ставили их победы, рассказал эксперт.
На линии боевого столкновения сейчас сражаются более 20 тысяч казаков из бригад "Дон", "Терек", "Днепр". Последняя — уникальная бригада, в которую также входят потомки запорожских казаков, добавил он.
"На Украине говорят, что она создана в том числе благодаря запорожским казакам. А эти люди сегодня воюют на стороне Российской Федерации, освобождают Запорожье и сердце казачества — Хортицу. Для идеологии Украины это удар ниже пояса", - подчеркнул Водолацкий.
Кроме бригады "Днепр" из запорожских казаков сформированы бригады "Кубань", "Сибирь", "Енисей", "Аксай", "Маныч". По традиции они получают имена по названиям местных рек. На окончательном этапе формирования находится артиллерийская бригада "Волга", заключил собеседник издания.
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