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Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня

Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня - 03.11.2023 Украина.ру

Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, солдаты атакуют форпосты, пусковые позиции и инфраструктуру. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари

2023-11-02T23:45

2023-11-02T23:45

2023-11-03T00:03

новости

сектор газа

палестино-израильский конфликт

ближний восток

вашингтон

сша

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Несмотря на полное окружение города, Пентагон не поддерживает идею об установлении режима прекращения огня в секторе Газа. Пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер считает, что это даст радикальному палестинскому движению ХАМАС время на перегруппировку. При этом американские власти поддерживают обеспечение серии гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что помимо этого, США продолжает на постоянной основе обсуждать с Израилем необходимость следования правилам ведения войны. Ранее Комитет ООН по правам ребенка осудил гибель более 3,5 тысячи детей в результате израильских ударов с 7 октября по Газе. Всего с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, количество жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли около 1,3 тысячи человек.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, ближний восток, вашингтон, сша