Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня - 03.11.2023 Украина.ру
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Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня
Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня - 03.11.2023 Украина.ру
Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, солдаты атакуют форпосты, пусковые позиции и инфраструктуру. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари
2023-11-02T23:45
2023-11-03T00:03
новости
сектор газа
палестино-израильский конфликт
ближний восток
вашингтон
сша
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Несмотря на полное окружение города, Пентагон не поддерживает идею об установлении режима прекращения огня в секторе Газа. Пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер считает, что это даст радикальному палестинскому движению ХАМАС время на перегруппировку. При этом американские власти поддерживают обеспечение серии гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что помимо этого, США продолжает на постоянной основе обсуждать с Израилем необходимость следования правилам ведения войны. Ранее Комитет ООН по правам ребенка осудил гибель более 3,5 тысячи детей в результате израильских ударов с 7 октября по Газе. Всего с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, количество жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли около 1,3 тысячи человек.
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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, ближний восток, вашингтон, сша
Новости, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, Вашингтон, США

Газа уже окружён, но Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня

23:45 02.11.2023 (обновлено: 00:03 03.11.2023)
 
© AP / Ramez Mahmoud
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP / Ramez Mahmoud
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, солдаты атакуют форпосты, пусковые позиции и инфраструктуру. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари
"Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС", — цитирует генерала издание "Гаарец".
Несмотря на полное окружение города, Пентагон не поддерживает идею об установлении режима прекращения огня в секторе Газа. Пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер считает, что это даст радикальному палестинскому движению ХАМАС время на перегруппировку.

"Мы не поддерживаем прекращение огня, оно даст ХАМАС время перегруппироваться, что в очередной раз поставит под угрозу жителей Израиля и других людей", – заявил Райдер.

При этом американские власти поддерживают обеспечение серии гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что помимо этого, США продолжает на постоянной основе обсуждать с Израилем необходимость следования правилам ведения войны.
Ранее Комитет ООН по правам ребенка осудил гибель более 3,5 тысячи детей в результате израильских ударов с 7 октября по Газе.
Всего с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, количество жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли около 1,3 тысячи человек.
 
Новостисектор ГазаПалестино-израильский конфликтБлижний ВостокВашингтонСША
 
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