https://ukraina.ru/20231016/1050208901.html

Абсолютный рекорд. Платежи Украины по кредитам МВФ впервые приблизились к миллиарду долларов

Абсолютный рекорд. Платежи Украины по кредитам МВФ впервые приблизились к миллиарду долларов - 16.10.2023 Украина.ру

Абсолютный рекорд. Платежи Украины по кредитам МВФ впервые приблизились к миллиарду долларов

В сентябре Украина выплатила более 882 миллионов долларов по кредитам Международному валютному фонду (МВФ), это является абсолютным рекордом за восемь лет, сообщили 16 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Нацбанка Украины (НБУ)

2023-10-16T10:32

2023-10-16T10:32

2023-10-16T10:32

новости

украина

нацбанк

мвф

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/74/1034017444_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_33ab73ed97df608823fb3a657c62daea.jpg

По итогам сентября платёж вырос в 2,3 раза - до 882,1 миллиона долларов, следует из данных НБУ.Украина в сентябре выплатила международным кредиторам 958,5 миллиона долларов, из них 92% - МВФ, 5% - Всемирному банку и 3% - другим донорам.А с начала 2023 года страна перевела Международному валютному фонду 2,7 миллиарда долларов, Всемирному банку - 746 миллионов долларов, а остальным кредиторам-нерезидентам - 374 миллиона долларов, сообщило издание.До конца текущего года Украина должна дополнительно перевести в МВФ около 730 миллионов долларов, следует из данных организации.Издание пишет, что, если украинское правительство в следующем году не будет наращивать долг перед фондом, выплаты составят около 3,2 миллиарда долларов, а еще через год - 2,9 миллиарда.

https://ukraina.ru/20231011/1050064367.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нацбанк, мвф, всемирный банк